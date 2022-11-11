Tartışma eş anlamlısı nedir? Tartışmanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimiz kelime ve dil bilgisi yönünden çok zengindir. Türkçe, tarih boyunca farklı kültürlerle olan etkileşimler sonunda birçok kelimeyi kendi bünyesine katmıştır. Kültürler arası etkileşimler dil yönünden de bağları güçlendirmektedir. Tartışma sözcüğü Türkçe kökenli olup uzun zamandır dilimizde olan bir kelimedir. Eski Türkçede "karşılıklı veya beraber çekmek, çekişmek" anlamlarına gelen "tartış-" fiilinden türetilmiştir. Günümüzde de bu anlamlar doğrultusunda benzer bir anlam karşılamaktadır. Tartışma sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlama gelmektedir. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Birbirine zıt olan düşünceleri karşılıklı olarak savunma Birbirine karşı ağır sözler söyleyerek yapılan ağız dalaşı, atışma, münakaşa Bir sorunun üzerine sözlü ve ya yazılı bir şekilde karşılıklı bazı zamanlarda sertçe yapılan savunma

Tartışma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tartışma kelimesi günlük konuşma dilimizde sıklıkla yer verdiğimiz bir sözcüktür. Uzun zamandır dilimizde kullanılan tartışma sözcüğü Türkçe kökenli kelimeler arasında yer alır. Tartışma sözcüğünü sık tekrar etmemiz gereken anlatımlarda tartışma kelimesinin eş anlamı olan sözcüğü kullanabiliriz. Bu şekilde daha doğru bir anlatım sağlamış oluruz. Tartışma sözcüğünün eş anlamlısı bir tanedir. Tartışmanın eş anlamlısı olan kelime "münakaşa" sözcüğüdür. Tartışma sözcüğünü kullandığımız her anlatımımızda münakaşa sözcüğünü de kullanabiliriz ve anlatım bozukluğu oluşmaz.

Tartışmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tartışma sözcüğü gün içinde herkes tarafından kullanılabilecek bir kelimedir. Tartışma kelimesini kullanmamız gereken sözlü ve ya yazılı anlatımlarda tartışma eş anlamlısı olan münakaşa sözcüğünü alternatif olarak kullanabiliriz. Tartışma sözcüğünün eş anlamlısı olan münakaşa sözcüğü ile çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: