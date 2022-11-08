İtimat eş anlamlısı nedir? İtimat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtimat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ˁmd " kökünden türeyip “bir şeye ya da birine güvenme, dayanma” anlamına gelen "iˁtimād" kelimesinden alıntılanmıştır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen itimat kelimesi dilimizde ilk başlarda "kendini beğenme, gurur" anlamında kullanılmışsa da zamanda "güvenme" anlamını kazanmıştır. İtimat kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "güven, güvenç, emniyet" şeklindedir.

İtimat kelimesi ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

İtimatlı bir şekilde eve gittiğinizden emin olun.

Sana itimat etmekle hata ettiğimi çok sonradan fark ettim.

Bu hayatta itimat edeceğin insana çok dikkat etmelisin.

Bakışıyla bile itimatlı olduğunu belli ediyordu.

Bu sefer itimat edeceğin insanı iyi seç.

Oldukça itimatlı bir şekilde yolculuğumuzu tamamladık.

Bu tür durumlarda olabildiğince geç itimat etmek gerebilir.

Hayatta itimatlı ve sabırlı bir yol izlemek gerekir.

İtimat ile sürdürdüğü ilişkisini bir çırpıda bitirme karar almıştı.

Arkadaşları ile itimat odaklı ilişkisini sürdürüyordu.

Bu itimatlı tavırları bana samimi gelmiyordu.

İtimat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İtimat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler itimatla anlam olarak benzer ya da aynıdır. İtimadın eş anlamlısı kelimeler günümüzde sıkça kullanılan kelimelerdir. İtimadın eş anlamlısı olan kelimeler:

Emniyet

Güven

Güvenç

İtimadın eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtimat eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: