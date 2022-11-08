EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Seda eş anlamlısı nedir? Seda kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seda eş anlamlısı nedir? Seda kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimelerle gündelik hayatın her alanında kolaylıkla karşılaşmak mümkündür. Gerek yazılı iletişim gerekse sözlü iletişimde eş anlamlı kelimeleri sıkça kullanırız. Seda sözcüğü de bu noktada ele alınabilir. Sıklıkla kadın ismi olarak bilinen seda kelimesinin eş anlamı olan sözcük bulunmaktadır. Seda eş anlamlısı kelime nedir ve cümle içinde nasıl kullanılır?

Seda eş anlamlısı nedir? Seda kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seda kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "ṣdy" kökünden türetilen ve "yankı, eko" tınlama" gibi anlamlara gelen "ṣadāˀ" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer anlamda kullanılan seda kelimesi uzun zamandır dilimizdedir. Seda kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "ses" olarak verilmiştir. Seda kelimesiyle türetilen "aksiseda" ve "ses seda" gibi birleşik kelimeler de bulunur.

Sesteş eş anlamlısı nedir? Sesteş eş anlamlısı nedir?

Seda kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine sıklıkla kullanılabilirler. Cümleden kelimenin aslı çıkarılıp eş anlamlısı eklendiğinde anlatım bozukluğu yaşanmaz. Dolayısıyla çeşitli durumlarda bir kelimenin eş anlamlısını kullanmak çeşitli avantajlar sağlayabilir. Seda kelimesinin eş anlamı olan kelime de cümle içinde seda yerine kullanılabilir. Seda eş anlamlısı olan kelime "ses" sözcüğüdür.

Problem eş anlamlısı nedir? Problem eş anlamlısı nedir?

Sedanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle içinde kullanımlar bir kelimeyi öğrenmede oldukça faydalıdır. Seda kelimesinin eş anlamı olan ses sözcüğüyle de birden fazla örnek cümle kurulabilir. Sedanın eş anlamlısı olan ses kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Bu olayı ses çıkarmadan bir şekilde halledebilmek için türlü zorluklarla mücadele edip bıkmadan, yorulmadan çalıştılar.
  • Güneş battığında kırlangıçlar evlerine doğru yola koyulduğunda çıkardıkları sesler tüm sokağı çınlatıyordu.
  • Belediye yetkilileri ile mahallelinin arasında yaşanan gerginliğin ardından gelen polisler yüzünden kimseden ses çıkmıyordu.
  • Gün doğumuna doğru insanların sesleri caddelerde çoğalmaya başlıyordu.
Özgü eş anlamlısı nedir? Özgü eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?
Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir seda ses

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve sınav giriş belgesi ekranı!

Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve sınav giriş belgesi ekranı!

YDS SONUÇLARI 2022

YDS SONUÇLARI 2022

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.