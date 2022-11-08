Seda eş anlamlısı nedir? Seda kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seda kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "ṣdy" kökünden türetilen ve "yankı, eko" tınlama" gibi anlamlara gelen "ṣadāˀ" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer anlamda kullanılan seda kelimesi uzun zamandır dilimizdedir. Seda kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "ses" olarak verilmiştir. Seda kelimesiyle türetilen "aksiseda" ve "ses seda" gibi birleşik kelimeler de bulunur.

Seda kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine sıklıkla kullanılabilirler. Cümleden kelimenin aslı çıkarılıp eş anlamlısı eklendiğinde anlatım bozukluğu yaşanmaz. Dolayısıyla çeşitli durumlarda bir kelimenin eş anlamlısını kullanmak çeşitli avantajlar sağlayabilir. Seda kelimesinin eş anlamı olan kelime de cümle içinde seda yerine kullanılabilir. Seda eş anlamlısı olan kelime "ses" sözcüğüdür.

Sedanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle içinde kullanımlar bir kelimeyi öğrenmede oldukça faydalıdır. Seda kelimesinin eş anlamı olan ses sözcüğüyle de birden fazla örnek cümle kurulabilir. Sedanın eş anlamlısı olan ses kelimesiyle ilgili örnek cümleler: