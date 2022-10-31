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İyi eş anlamlısı nedir? İyi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili tarih boyunca birçok dil ile iç içe olmuştur. Kimi ekonomik, kültürel konularda bütünlük sağlandığı gibi sosyal alanlarda da pek çok alışverişe tanıklık edilmiştir. Ayrıca geçmişten bugüne kendi dilimizin evrimleşme süreci de bulunur. Bu süreçte birçok kelime yapısal ya da anlamsal olarak değişikliğe uğrayarak sözlüklerimizde yer edinmiştir. İyi sözcüğü de bunlardan biridir. Peki, iyinin eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

İyi eş anlamlısı nedir? İyi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İyi kelimesinin kökeki Eski Türkçeye dayanır. İyi kelimesi Eski Türkçede "fayda, faydalı, iyi" anlamına gelen "edgü" kelimesinden evrilmiştir. İyi kelimesinin Türkçedeki morfolojik gelişimi şu şekildedir: "edgü > eygü > eyü > eyi > iyi" İyi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler bulunduğu gibi iyi kelimesinin de birden fazla anlam karşılığı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre iyinin anlam karşılıkları aşağıdadır:

  • İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.
  • Bol, çok, aşırı.
  • Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren.
  • Esen, sağlıklı.
  • Yerinde, uygun.
  • Doğru olan.
  • Yeterli, yetecek miktarda olan.
  • Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.
  • İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde.

İyi kelimesi birden fazla anlama ve kullanıma sahiptir. Cümle içerisinde zarf ya da sıfat görevinde kullanılabilen iyi kelimesiyle ilgili cümle örnekleri vermek gerekirse:

  • İyi ki bulmuşum seni.
  • O bu dünyada görüp görebileceğin en iyi insan olabilir.
  • Bu iyiliğin karşısında ne yapacağımı bilemedim.
  • Evi iyi paraya satmıştı.
  • Sınıfı iyi ile geçtiğimi aileme söylemek için sabırsızlanıyorum.
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İyi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde bulunan ve yapı olarak birçok değişime uğrayan iyinin eş anlamlısı olan birçok sözcük bulunur. İyi eş anlamlısı olan kelimeler iyiyle aynı anlamı karşıladığı için cümle içinde iyi yerine geçebilirler. İyinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Âlâ
  • Düzgün
  • Güzel
  • Hayır
  • Yahşi
  • Yerinde
  • Uz
  • Yavuz
  • Yeğin
  • Dobra
  • Eksiksiz
  • Elleme
  • Hayırlı
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İyinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İyi kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle kurulan örnek cümleler:

  • Düzgün ve sabırlı tavırlarıyla tüm gözleri üzerine çekmişti.
  • Bu bol parayla umarım hayırlı işler yaparsın da biraz adın temizlenir.
  • Böyle göründüğüne bakma aslında o gücü yerinde, her işe eli yeten birisidir.
  • Herkesle güzel geçinen oldukça hayırlı bir insandı.
  • Tüm dersleri âlâ olduğu için ailesi ona güzel bir bisiklet almıştı.
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