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Tartışma kanlı bitti! Liseli genç, kız arkadaşına kurşun yağdırdı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.03.2019 01:41 | Son Güncelleme

Tokat'ın Artova ilçesinde, okul arkadaşı kızı tabanca ile vurduğu öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.

Tartışma kanlı bitti! Liseli genç, kız arkadaşına kurşun yağdırdı!

İddiaya göre, Artova Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrenci M.T. ile sınıf arkadaşı olan M.G. arasında İstasyon Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. tabanca ile M.T'ye ateş etti.

Başından ve kasık bölgesinden yaralı halde ambulansla ilçe hastanesine kaldırılan M.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.

M.G. ise olayın ardından gittiği Tokat'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat artova silahlı saldırı

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