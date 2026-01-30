Tartışma yaratan video: Binlerce SIM karttan 191 gram altın elde etti!

Çin'in en kalabalık eyaleti Guangdong'dan bir blog yazarı, güçlü asit çözünmesi ve elektrolitik indirgeme gibi bir dizi karmaşık işlem ile atık SIM kart çiplerinden ve diğer elektronik bileşenlerden 191,73 gram altın elde ettiğini iddia etti. "SIM simyası" olarak adlandırılan bu süreci gösteren bir video da paylaştı. Videoyu izleyen kullanıcılar bu yöntemi denemek istedi.

Blog yazarının videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ancak uzmanlar SIM kart çipinin gerçek altın içeriğinin son derece düşük olduğunu açıkladı. Video, her kartın yaklaşık 0,02 gram altın içerdiğini iddia ediyor ancak gerçek altın içeriği sadece 0,47 miligram; bu da 191 gram altın elde etmek için yaklaşık 400.000 SIM karta ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI, YORUM YAĞDI

Viral videoya kullanıcılardan yorum yağarken, bir kullanıcı yorumlarda, "On yıl çalışmak, bir yıl hurda toplamak kadar iyi değil" dedi. Hatta blog yazarından kendisini "çip simyası" öğrenmek için çırak olarak yanına almasını istedi.

Bir başkası ise, "SIM çiplerinden altın yapılabiliyor mu? Bunu daha önce hiç duymamıştım" diye yazdı.

SADECE SIRADAN SIM KARTLAR DEĞİLMİŞ

Videosunun yarattığı tartışmanın ardından Guangdonglu blog yazarı, altın elde etmek için kullanılan malzemelerin sadece sıradan SIM kartlar olmadığını, bunun yerine iletişim elektroniği alanından elde edilen altın kaplama atık çipler olduğunu açıkladı.

Çinli blog yazarı, "Açıklığa kavuşturmak istediğim şey şu ki, bu, bir kişinin atılmış SIM kartlarından altın elde etmesiyle ilgili bir hikaye değil. Bu, değerli metaller geri dönüşüm endüstrisinde belirli elektronik atıkları arıtmanın meşru bir sürecidir. Videonun amacı, sansasyon yaratmak değil, süreci ve geri dönüşümün değerini göstermekti." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, blog yazarının örneğini takip etmeye kalkışacak kişileri, videoda gösterilen altın çıkarma işleminin son derece aşındırıcı kimyasal maddelerin kullanımını gerektirdiği ve bunun da önemli güvenlik tehlikeleri ve çevre kirliliği riskleri oluşturduğu konusunda uyardı.