Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tartışma yaratan video: Binlerce SIM karttan 191 gram altın elde etti!

İçerik devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Çinli bir blog yazarı, SIM kartlardan ve diğer elektronik atıklardan altın ürettiğini iddia etti. Yazar, 191,73 gram altın elde ettiğini iddia ederken, ürettiği altının 120.000 yuan yani yaklaşık 17 bin dolar değerinde olduğunu söylüyor.

Çin'in en kalabalık eyaleti Guangdong'dan bir blog yazarı, güçlü asit çözünmesi ve elektrolitik indirgeme gibi bir dizi karmaşık işlem ile atık SIM kart çiplerinden ve diğer elektronik bileşenlerden 191,73 gram altın elde ettiğini iddia etti. "SIM simyası" olarak adlandırılan bu süreci gösteren bir video da paylaştı. Videoyu izleyen kullanıcılar bu yöntemi denemek istedi.

Blog yazarının videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ancak uzmanlar SIM kart çipinin gerçek altın içeriğinin son derece düşük olduğunu açıkladı. Video, her kartın yaklaşık 0,02 gram altın içerdiğini iddia ediyor ancak gerçek altın içeriği sadece 0,47 miligram; bu da 191 gram altın elde etmek için yaklaşık 400.000 SIM karta ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI, YORUM YAĞDI

Viral videoya kullanıcılardan yorum yağarken, bir kullanıcı yorumlarda, "On yıl çalışmak, bir yıl hurda toplamak kadar iyi değil" dedi. Hatta blog yazarından kendisini "çip simyası" öğrenmek için çırak olarak yanına almasını istedi.

Bir başkası ise, "SIM çiplerinden altın yapılabiliyor mu? Bunu daha önce hiç duymamıştım" diye yazdı.

SADECE SIRADAN SIM KARTLAR DEĞİLMİŞ

Videosunun yarattığı tartışmanın ardından Guangdonglu blog yazarı, altın elde etmek için kullanılan malzemelerin sadece sıradan SIM kartlar olmadığını, bunun yerine iletişim elektroniği alanından elde edilen altın kaplama atık çipler olduğunu açıkladı.

Çinli blog yazarı, "Açıklığa kavuşturmak istediğim şey şu ki, bu, bir kişinin atılmış SIM kartlarından altın elde etmesiyle ilgili bir hikaye değil. Bu, değerli metaller geri dönüşüm endüstrisinde belirli elektronik atıkları arıtmanın meşru bir sürecidir. Videonun amacı, sansasyon yaratmak değil, süreci ve geri dönüşümün değerini göstermekti." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, blog yazarının örneğini takip etmeye kalkışacak kişileri, videoda gösterilen altın çıkarma işleminin son derece aşındırıcı kimyasal maddelerin kullanımını gerektirdiği ve bunun da önemli güvenlik tehlikeleri ve çevre kirliliği riskleri oluşturduğu konusunda uyardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en kilolu kadını: 779 kiloya kadar çıktıDünyanın en kilolu kadını: 779 kiloya kadar çıktı
Gündemden düşmeyen ikiliden dudak uçuklatan tutarda keyif!Gündemden düşmeyen ikiliden dudak uçuklatan tutarda keyif!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.