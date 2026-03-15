18 günlük bebek camdan düştü: Cinayet şüphesiyle gözaltı!

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Westminster bölgesindeki Horseferry Road’da bulunan bir konutta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Metropolitan Police ekipleri, yüksekten düştüğü belirtilen bebeği ağır yaralı halde buldu.

Hızla hastaneye kaldırılan 18 günlük kız bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Polis, olay yerinde bulunan 43 yaşındaki bir kadını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Kadının polis merkezinde sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Soruşturmayı yürüten dedektif Alison Foxwell, olayın büyük bir trajedi olduğunu belirterek, olayın aile içi bir durumla bağlantılı olabileceğini ifade etti.