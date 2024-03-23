'Taş Bebek' Gönül Yazar sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

Tüm Türkiye'nin "Taş Bebek" lakabıyla tanıdığı Gönül Yazar yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu. Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sebebi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yazar'ın yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

'SIKINTILI GÜNLER GEÇİRİYOR'

Magazin yazarı Onur Akay, Gönül Yazar'ın son durumunu açıkladı. Yaklaşık bir buçuk saat boyuncu Gönül Yazar'la telefon görüşmesi yaptığını yazan Akay, efsane ismin sağlık durumu hakkında bilgi verdi; “Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Doktorları, bacağındaki leblebi büyüklüğündeki o pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor.

Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak gibi şiştiğini, önce geçer diye belli bir süre doktora gitmediğini ama bacağı şişmeye devam edince ve bacağına ellediğinde beton gibi sert olduğunu da görünce, korkarak hemen hastaneye gittiğini ve ölümden döndüğünü anlattı. İğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.