Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası burada! Ünlü şeften "serçe parmak" taktiği

Defalarca deneyip yine de yoğurdunuzda istediğiniz kıvamı yakalayamıyorsanız, demek ki püf noktalara dikkat etmiyorsunuz! Yoğurt mayalamak aslında biraz pilav yapmaya benzer, çünkü teoride ikisi de çok kolay! Birkaç püf noktaya dikkat ederek ve kaliteli malzemeler kullanarak, tadına doyulmaz ev yoğurdunuzu hazırlayabilirsiniz. İşte yoğurt mayalarken dikkat etmeniz gerekenler...

SÜT EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN!

Evde yoğurdunuzu mayalarken ilk dikkat edeceğiniz şeylerden biri, hazır sütten uzak durmak olmalı. Çünkü pastörize sütlerle yapılan yoğurdun tutmama olasılığı daha yüksek. İnek sütü kullanarak mayalayacağınız yoğurt, çok daha lezzetli ve sağlıklı olur.

KULLANDIĞINIZ TENCERE BOYU ÖNEMLİ!

Sütü kaynatırken hem taşmaması hem de daha iyi kaynaması için tencere uygun derinlikte olmalı. Aynı zamanda sütü tencereye boşalttıktan sonra iki-üç parmak kadar da boşluk kalması muhtemel taşmaların önüne geçer.

KULLANACAĞINIZ YOĞURT MAYASI HAZIR OLMASIN!

Kullanacağınız yoğurt mayası, hazır yoğurttan değil, ev yoğurdundan olursa çok daha kıvamlı olur. Sonuçta hazır yoğurtları sağlıksız buluyoruz değil mi? Mayanızı kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, bir komşunuzdan da alabilirsiniz.