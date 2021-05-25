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Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası burada! Ünlü şeften "serçe parmak" taktiği

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
25.05.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et ve sebze yemeklerinin eşlikçisi, çorbaların vazgeçilmezi, sıcak yaz günlerinde sofralarınızın baş tacı! Evet, yoğurttan bahsediyoruz tabii ki. Hazır almak istemiyorsunuz ama bir türlü de evde yaptığınız yoğurtlar istediğiniz gibi olmuyorsa, sizleri böyle alalım. İddia ediyoruz artık hazır yoğurt almayacaksınız! İşte taş gibi yoğurt mayalamak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar...

Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası burada! Ünlü şeften "serçe parmak" taktiği

Defalarca deneyip yine de yoğurdunuzda istediğiniz kıvamı yakalayamıyorsanız, demek ki püf noktalara dikkat etmiyorsunuz! Yoğurt mayalamak aslında biraz pilav yapmaya benzer, çünkü teoride ikisi de çok kolay! Birkaç püf noktaya dikkat ederek ve kaliteli malzemeler kullanarak, tadına doyulmaz ev yoğurdunuzu hazırlayabilirsiniz. İşte yoğurt mayalarken dikkat etmeniz gerekenler...

SÜT EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN!

Evde yoğurdunuzu mayalarken ilk dikkat edeceğiniz şeylerden biri, hazır sütten uzak durmak olmalı. Çünkü pastörize sütlerle yapılan yoğurdun tutmama olasılığı daha yüksek. İnek sütü kullanarak mayalayacağınız yoğurt, çok daha lezzetli ve sağlıklı olur.

KULLANDIĞINIZ TENCERE BOYU ÖNEMLİ!

Sütü kaynatırken hem taşmaması hem de daha iyi kaynaması için tencere uygun derinlikte olmalı. Aynı zamanda sütü tencereye boşalttıktan sonra iki-üç parmak kadar da boşluk kalması muhtemel taşmaların önüne geçer.

KULLANACAĞINIZ YOĞURT MAYASI HAZIR OLMASIN!

Kullanacağınız yoğurt mayası, hazır yoğurttan değil, ev yoğurdundan olursa çok daha kıvamlı olur. Sonuçta hazır yoğurtları sağlıksız buluyoruz değil mi? Mayanızı kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, bir komşunuzdan da alabilirsiniz.

SÜTÜN SICAKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ!

Yoğurt mayalamaktaki en önemli nokta, sütün sıcaklığının tam ayarında olması! Ne çok sıcak ne de soğuk olmalı. Tabii bunun için derece de kullanabilirsiniz ama en güzel yöntem anneanne-babaanne yöntemleri! Serçe parmağınızı sütün içine daldırıp 10'a kadar saydığınızda parmağınız biraz yanıyorsa tamamdır!

SON AŞAMA SARIP SARMALAMAK!

Bir kasede biraz sütle karıştırdığınız mayanızı yavaşça süte dökerek karıştırın. Diğer püf nokta, sütün mayalanma aşaması için bekletme kısmı. Taş gibi bir kıvam için sütün üzerini bir süzgeçle kapatıp havlular yardımıyla sarabilir, fırınınızı önceden ısıtıp kapattıktan sonra içine de koyabilirsiniz. 4-6 saat hiç dokunmadan beklettiğiniz sütü daha sonra ağzı açık bir şekilde dolaba koyun. Bir gece de bu şekilde beklettikten sonra, hazırlara taş çıkartacak yoğurdunuz hazır.

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