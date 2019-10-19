Tasarımı garip performansı acayip: İşte PlayStation 5’in ilk görseli!

Sony PlayStation ile oyun konsolu piyasasının son zamanlardaki en büyük şirketlerinden biri oldu. Bu konuda en büyük rakibi Microsoft yeni Xbox modelleri ile birkaç yıldır piyasadaki payını arttırmak için harıl harıl çalışırken Sony’nin de yerinde sayacağını düşünmek doğru olmazdı. Nitekim geçtiğimiz günlerde Sony PlayStation’ın resmi hesaplarından birinde 2020’de tanıtılacak PlayStation 5’in ilk detaylarını görmüştük. Ancak PS 5’in neye benzediğini gösteren bir görsele hiç ulaşamamıştık. Bu durum merakları bir hayli arttırmıştı. Neyse ki merakları giderecek ilk görseller bugün geldi.
KARŞINIZDA TUHAF TASARIMLI PLAYSTATİON 5!
PlayStation 5’in çıkması bildiğiniz üzere yeterli değil. Bir oyun konsolunu oyun konsolu yapan en önemli şey oyunlarıdır. Sony’de pek tabi bunun farkında. Bu yüzden Sony de PlayStation Store dünyasına oyun geliştiren geliştiricilere oyunlarını PlayStation 5 dünyasına hazır hale getirmeleri için PlayStation 5’in ilk versiyonlarından olan geliştirici kitlerini dağıtmaya başladı. Konsolun ilk görseli de eline PlayStation 5 ulaşan bir geliştirici sayesinde ortaya çıktı.
PLAYSTATİON 5’İN TASARIMI GARİP AMA…
Sony PS 5’in geliştirici kiti sizlerin de fark edeceği üzere oldukça kaba ve modern bir tasarıma sahip değil. Daha çok bir bilgisayar kasasına andıran PlayStation 5 geliştirici kiti, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’nun özen gösterilmiş tasarım çizgilerinin yanına bile yaklaşamıyor. Ancak şöyle bir durum var. Fotoğrafta görünen PlayStation 5 versiyonu sadece bir geliştirici kiti. Bu durumu üretime geçmeden önce test sürecine giren ve türlü türlü kamusal alanlarda görülen kamuflajlı otomobillere benzetebiliriz. Yani PlayStation 5’in nihai tasarımı böyle kaba olmayabilir.
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