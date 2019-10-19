Tasarımı garip performansı acayip: İşte PlayStation 5’in ilk görseli!

Sony PlayStation ile oyun konsolu piyasasının son zamanlardaki en büyük şirketlerinden biri oldu. Bu konuda en büyük rakibi Microsoft yeni Xbox modelleri ile birkaç yıldır piyasadaki payını arttırmak için harıl harıl çalışırken Sony’nin de yerinde sayacağını düşünmek doğru olmazdı. Nitekim geçtiğimiz günlerde Sony PlayStation’ın resmi hesaplarından birinde 2020’de tanıtılacak PlayStation 5’in ilk detaylarını görmüştük. Ancak PS 5’in neye benzediğini gösteren bir görsele hiç ulaşamamıştık. Bu durum merakları bir hayli arttırmıştı. Neyse ki merakları giderecek ilk görseller bugün geldi.

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PlayStation 5’in çıkması bildiğiniz üzere yeterli değil. Bir oyun konsolunu oyun konsolu yapan en önemli şey oyunlarıdır. Sony’de pek tabi bunun farkında. Bu yüzden Sony de PlayStation Store dünyasına oyun geliştiren geliştiricilere oyunlarını PlayStation 5 dünyasına hazır hale getirmeleri için PlayStation 5’in ilk versiyonlarından olan geliştirici kitlerini dağıtmaya başladı. Konsolun ilk görseli de eline PlayStation 5 ulaşan bir geliştirici sayesinde ortaya çıktı.