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Tasdik eş anlamlısı nedir? Tasdiğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.11.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dil bilgisi ve kelime kullanımı açısından çok zengin bir dildir. Ayrıca eş anlamlı sözcükler yönünden de oldukça zengindir. Yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı ancak anlamları aynı veya benzer olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak tanımlanır. Bir kelimeyi çok sık tekrar etmemiz gereken anlatımlarda kelimenin eş anlamlısını kullanmak anlatım bozukluğunun önüne geçmektedir. Tasdik sözcüğü eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Tasdik eş anlamlısı nedir?

Tasdik eş anlamlısı nedir? Tasdiğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile etkileşim hâlinde bulunurlar. Toplumların birbirleri ile olan etkileşimleri dil ve kültürleri yönünden de bir etkileşime sebep olmaktadır. Dil yönünden olan bu etkileşimler farklı toplumlar arasında kelime alışverişine yol açmaktadır. Tasdik sözcüğü farklı kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan alıntılanan tasdik sözcüğü, günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Tasdik sözcüğü Arapça kökenli olup “doğrulama, doğru olduğunu teyit etme ve sadaka verme” anlamlarına gelen "taṣdīḳ" kelimesinden alıntıdır. Dilimize alıntılandığında çok fazla anlam değişikliğine uğramayan tasdik kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "doğrulama, onay, onaylama" anlamlarına gelmektedir.

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Tasdik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tasdik kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verilen bir kelimedir. Tasdik sözcüğü farklı kökenli bir sözcük olup dilimizde de yakın anlamlarda kullanılmaktadır. Tasdik kelimesinin kökeni olan Arapçada kelimenin doğrulama, teyit etme gibi anlamlara gelirken dilimizde de benzer anlamlara gelmektedir. Tasdik kelimesini sık tekrar etmemiz gereken durumlarda kelimenin eş anlamlısını kullanmak mantıklı olacaktır. Tasdik kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Onay
  • Doğrulama
  • İkrar
  • Onaylama

Tasdik kelimesini kullandığımız her cümlede tasdiğin eş anlamlısı olan olumlu ve onay sözcüklerini kullanabiliriz ve anlatımımızda herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

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Tasdiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tasdik sözcüğü ve tasdik eş anlamlısı olan kelimeler günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılabilir. Tasdik sözcüğü ve eş anlamlısı olan kelimeler ile örnek cümleler kurulabilir. Tasdik kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Çocuk karşısında oturan annesinden onay alabilmek için elinden geleni yapıyordu.
  • Öğretmenimiz lavaboya gitmek isteyen arkadaşımıza onaylayan bir şekilde baktı.
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