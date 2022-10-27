EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Seyyah eş anlamlısı nedir? Seyyah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyyah eş anlamlısı nedir? Seyyah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar günlük konuşma veya yazışmalarda birçok sözcüğü ve bu sözcüklerin eş anlamlılarını kullanır. Bu sözcükler insanların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi adına büyük bir önem taşır. Bu sebepten dolayı bu sözcüklerin ve anlamdaşlarının doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Seyyah sözcüğü de bu sözcüklerden biridir. Bu kelime ve eş anlamlıları günlük hayatta çok kullanılır. Peki, seyyah kelimesinin eş anlamı olan sözcük nedir?

Seyyah eş anlamlısı nedir? Seyyah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyyah sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça syḥ kökünden türetilen ve "çok gezen, gezgin" anlamına gelen “seyyāḥ” sözcüğünden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre seyyah sözcüğünün tek bir manası mevcuttur. Uzak yerleri, ülkeleri gezip gören, yeni yerler keşfeden, araştıran kişiler için bu sözcük kullanılır. Seyyah kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Seyyah olup tüm ülkeyi gezmek istiyormuş.
  • Yabancı seyyahlarda en kıskandığım şey özgürce dolaşabilmeleri.
Dil eş anlamlısı nedir? Dil eş anlamlısı nedir?

Seyyah kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde bazı sözcükler anlamdaş karşılıkları ile kullanılmaktadır. Bu durum cümlelerin daha dikkat çeşitli olmasında büyük fayda sağlamaktadır. Anlamdaş sözcüklerin yazım ve söyleyiş stilleri farklıdır. Ancak mana açısından hepsi aynı ya da benzerdir. Seyyah eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini tuttukları için herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmamaktadır. Seyyahın eş anlamlısı sözcükler:

  • Gezgin
  • Turist

Gezgin sözcüğü, seyyah kelimesi yerine çok sık tercih edilir. Her iki sözcükte aynı anlama geldiklerinden dolayı birbirlerinin yerine kullanılır. Turist sözcüğü de en az seyyah kelimesi kadar kullanılmaktadır.

Matem eş anlamlısı nedir? Matem eş anlamlısı nedir?

Seyyahın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içerisinde anlamdaş sözcükler kullanıldığında o cümlenin anlamını bozmadan farklı şekillerde ifade edebiliriz. Seyyah kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içerisinde seyyah yerine geçebilir. Seyyah kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri daha iyi anlayabilmek için örnek cümlelerden faydalanabiliriz. Seyyah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Tarihin en büyük gezginlerinden biri şüphesiz ki Evliya Çelebidir.
  • Gezginler yeni yerler keşfetmek için uzun süreli seyahatleri göze almaktadır.
  • Şimdiki gençlik lüks tatillere gitmek yerine turist gibi gezmeyi tercih ediyor.
  • Dünyada gezgin olmak isteyen çok sayıda insan var.
  • Başka ülkeleri görmek ve turist gibi gezmek istiyorum.
  • Gezginler bir yere ulaşmak için değil, o yeri tanımak için yolculuk eder.
Enli eş anlamlısı nedir? Enli eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Merasim eş anlamlısı nedir? Merasim eş anlamlısı nedir?
e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak?

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.