Seyyah eş anlamlısı nedir? Seyyah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyyah sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça syḥ kökünden türetilen ve "çok gezen, gezgin" anlamına gelen “seyyāḥ” sözcüğünden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre seyyah sözcüğünün tek bir manası mevcuttur. Uzak yerleri, ülkeleri gezip gören, yeni yerler keşfeden, araştıran kişiler için bu sözcük kullanılır. Seyyah kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Seyyah olup tüm ülkeyi gezmek istiyormuş.

Yabancı seyyahlarda en kıskandığım şey özgürce dolaşabilmeleri.

Seyyah kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde bazı sözcükler anlamdaş karşılıkları ile kullanılmaktadır. Bu durum cümlelerin daha dikkat çeşitli olmasında büyük fayda sağlamaktadır. Anlamdaş sözcüklerin yazım ve söyleyiş stilleri farklıdır. Ancak mana açısından hepsi aynı ya da benzerdir. Seyyah eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini tuttukları için herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmamaktadır. Seyyahın eş anlamlısı sözcükler:

Gezgin

Turist

Gezgin sözcüğü, seyyah kelimesi yerine çok sık tercih edilir. Her iki sözcükte aynı anlama geldiklerinden dolayı birbirlerinin yerine kullanılır. Turist sözcüğü de en az seyyah kelimesi kadar kullanılmaktadır.

Seyyahın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içerisinde anlamdaş sözcükler kullanıldığında o cümlenin anlamını bozmadan farklı şekillerde ifade edebiliriz. Seyyah kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içerisinde seyyah yerine geçebilir. Seyyah kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri daha iyi anlayabilmek için örnek cümlelerden faydalanabiliriz. Seyyah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: