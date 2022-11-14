Tasarruf eş anlamlısı nedir? Tasarrufun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar arasında olan etkileşimler toplumların dilleri arasında da bir etkileşim oluşturur. Türkçe farklı dillerle olan bu etkileşimin çok fazla görüldüğü bir dildir. Farklı dillerle etkileşim geçiren dilimiz bu sayede farklı kökenli kelimeleri dilimize katmıştır. Tasarruf sözcüğü farklı kökenli bir sözcüktür. Arapçadan dilimize geçen tasarruf kelimesi dilimizde sıkça kullanılan bir sözcüktür.

Arapçada "idare etme, kullanma, harcama" gibi anlamlara gelen "taṣarruf" kelimesinden alıntıdır. Tasarruf sözcüğü dilimize çok fazla anlam değişikliği olmadan alıntılanmış bir kelimedir. Tasarruf kelimesi genel olarak günlük yaşamda maddi olarak idareli olma, para biriktirme gibi anlamlarda kullanılır. Tasarruf kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Para biriktirme ve para arttırma

Bir şeyi istediği gibi kullanabilme hakkı

Tutum

Tasarruf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimiz eş anlamlı sözcükler yönünden oldukça zengindir. Okunuşları ve anlamları farklı olup yazılışları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilmektedir. Tasarruf kelimesi de eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Tasarruf kelimesinin eş anlamı "tutum" sözcüğüdür. Tasarruf sözcüğünü kullandığımız her cümlede tasarruf eş anlamlısı olan tutum kelimesini kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Tasarrufun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tasarruf kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Bu sebeple kelimeyi sıklıkla tekrar etmemiz gereken durumlarda tasarrufun eş anlamlısı olan tutum kelimesini kullanabiliriz. Tasarruf kelimesinin eş anlamlısı olan tutum sözcüğü ile örnek cümleler oluşturabiliriz. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: