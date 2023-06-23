Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2( Transformer 2) filmi nerede çekildi? Bu akşam Kanal D'de!

Taşıyıcı 2 filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Taşıyıcı 2 filminin yönetmenliğini Louis Leterrier üstlenmiştir. Taşıyıcı serisi Jason Statham'ın taşıdığı ve gişede yüksek başarı elde eden bir film serisinin ikinci filmidir. Film polisiye, macera ve aksiyon türlerinde yer alıyor. İşte filme dair detaylar...

TAŞIYICI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank Martin, işinde en iyisidir. Özel Kuvvetler’de görevli bir Taşıyıcı olan Frank ziyadesi ile yoğun tempoda ve yüksek enerji ile geçen günlerine bir ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister.

Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir. Tekrar bir görev altına girmişti ve yeni bir macera kendisini beklemektedir. Taşıyıcı bir kez daha sahne alır. Ancak bu kez daha öncekinden de daha tehlikeli sularda hatta daha da yüksek bir performansla yüzmesi gerekmektedir.

TAŞIYICI 2 FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham

Kate Nauta

Amber Valletta

Matthew Modine

Alessandro Gassman

AnnaLynne McCord

Jason Flemyng

François Berléand

Keith David

Hunter Clary

Shannon Briggs

Gregg Weiner

TAŞIYICI 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen : Louis Leterrier

Senarist: Luc Besson, Robert Mark Kamen

Türü: Aksiyon

Filmin çekildiği ülkeler: ABD, Fransa

