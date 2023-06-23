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Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2( Transformer 2) filmi nerede çekildi? Bu akşam Kanal D'de!

23.06.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşıyıcı 2 filmi konusu ve oyuncuları ile merak edildi. Jason Statham'ın başrolde olduğu seri film bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de tekrar izleyiciyle buluşacak. 2005 yılı yapımlı Amerikan filmi, aksiyon severlerin listelerine yer edinmeyi başardı. Peki, Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2( Transformer 2) filmi nerede çekildi? Bu akşam Kanal D'de!

Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2( Transformer 2) filmi nerede çekildi? Bu akşam Kanal D'de!

Taşıyıcı 2 filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Taşıyıcı 2 filminin yönetmenliğini Louis Leterrier üstlenmiştir. Taşıyıcı serisi Jason Statham'ın taşıdığı ve gişede yüksek başarı elde eden bir film serisinin ikinci filmidir. Film polisiye, macera ve aksiyon türlerinde yer alıyor. İşte filme dair detaylar...

TAŞIYICI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank Martin, işinde en iyisidir. Özel Kuvvetler’de görevli bir Taşıyıcı olan Frank ziyadesi ile yoğun tempoda ve yüksek enerji ile geçen günlerine bir ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister.

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Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir. Tekrar bir görev altına girmişti ve yeni bir macera kendisini beklemektedir. Taşıyıcı bir kez daha sahne alır. Ancak bu kez daha öncekinden de daha tehlikeli sularda hatta daha da yüksek bir performansla yüzmesi gerekmektedir.

TAŞIYICI 2 FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham
Kate Nauta
Amber Valletta
Matthew Modine
Alessandro Gassman
AnnaLynne McCord
Jason Flemyng
François Berléand
Keith David
Hunter Clary
Shannon Briggs
Gregg Weiner

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TAŞIYICI 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen : Louis Leterrier

Senarist: Luc Besson, Robert Mark Kamen

Türü: Aksiyon

Filmin çekildiği ülkeler: ABD, Fransa

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