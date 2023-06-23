Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2( Transformer 2) filmi nerede çekildi? Bu akşam Kanal D'de!

Taşıyıcı 2 filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Taşıyıcı 2 filminin yönetmenliğini Louis Leterrier üstlenmiştir. Taşıyıcı serisi Jason Statham'ın taşıdığı ve gişede yüksek başarı elde eden bir film serisinin ikinci filmidir. Film polisiye, macera ve aksiyon türlerinde yer alıyor. İşte filme dair detaylar...
Frank Martin, işinde en iyisidir. Özel Kuvvetler’de görevli bir Taşıyıcı olan Frank ziyadesi ile yoğun tempoda ve yüksek enerji ile geçen günlerine bir ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister.
Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir. Tekrar bir görev altına girmişti ve yeni bir macera kendisini beklemektedir. Taşıyıcı bir kez daha sahne alır. Ancak bu kez daha öncekinden de daha tehlikeli sularda hatta daha da yüksek bir performansla yüzmesi gerekmektedir.
Jason Statham
Kate Nauta
Amber Valletta
Matthew Modine
Alessandro Gassman
AnnaLynne McCord
Jason Flemyng
François Berléand
Keith David
Hunter Clary
Shannon Briggs
Gregg Weiner
Yönetmen : Louis Leterrier
Senarist: Luc Besson, Robert Mark Kamen
Türü: Aksiyon
Filmin çekildiği ülkeler: ABD, Fransa