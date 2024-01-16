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  4. 'Taşıyıcı şeytan' sözleri gündem oldu! Survivor Aleyna ve Berna birbirine girdi

'Taşıyıcı şeytan' sözleri gündem oldu! Survivor Aleyna ve Berna birbirine girdi

16.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran fenomen yarışma programında bu defa Berna Canbeldek ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun diyalogları damga vurdu. Survivor'a gelmeden önce sosyal medyada birlikte videolar paylaşan ünlü isimlerin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Tv8'in büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışma programı Survivor bu sezon olaylı başladı.

Her bölümü sosyal medyada gündem olan yarışmada bu defa Berna Canbeldek ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun diyalogları gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Aleyna Kalaycıoğlu Berna Canbeldek sosyal medya
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