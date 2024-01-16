'Taşıyıcı şeytan' sözleri gündem oldu! Survivor Aleyna ve Berna birbirine girdi

Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran fenomen yarışma programında bu defa Berna Canbeldek ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun diyalogları damga vurdu. Survivor'a gelmeden önce sosyal medyada birlikte videolar paylaşan ünlü isimlerin o anları sosyal medyada gündem oldu.
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