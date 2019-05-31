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Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 31.05.2019 14:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli tur operatörlerinden Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi.

Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

İşte bayram tatili için kararsız kalmış tatilcilere şu rotaları önerdi:

MONACO'DA LÜKS BİR DENEYİM

Monaco, lüks mağazalar, her adımda görülen son model arabalar ve bitmeyen gece hayatıyla her ne kadar meşhur olsa da tarihi saraylarıyla da dikkat çeken bir ülkedir.

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FİLM SETİ GİBİ MONTE CARLO

Özellikle Monte Carlo'da gezerken kendinizi film setinde gibi hissetmem mümkün.

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SİCİLYA'DA MAVİNİN HER TONU MEVCUT

Mavinin her tonuyla kendine davet eden deniz, irili ufaklı adaları, üzerinde yaşamış medeniyetlerden kalan tarihi eserleri ve damakta muhteşem tat bırakan lezzetleri ile Sicilya kesinlikle görülmesi gereken lokasyonlar arasında yer alıyor.

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PHUKET BEMBEYAZ KUMSALLARDAN GECE HAYATINA UZANAN KEYİFLİ BİR TATİL

Büyüleyici doğası, beyaz kumsalları, turkuaz denizi ve en az bu güzellikleri kadar ünlü gece hayatıyla bir masalı yaşatan Phuket, güzel tapınakları, leziz yemekleri, geniş alışveriş imkanı ve zengin kültürü ile dikkat çekiyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bayram tatili ramazan bayramı Tatil

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