Mynet Trend

Tatilciler bayramda Yalova'ya akın edecek!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 31.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Yalova'nın kaplıcaları ile ünlü Termal ilçesindeki tesislerde, 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Tatilciler bayramda Yalova'ya akın edecek!

Termal'de bayram tatili yoğunluğu işletmecilerin yüzünü güldürdü. İlçedeki otel ve pansiyonlardaki doluluk oranı, yüzde 100’e ulaştı. Yalova Termal Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, ''Arife günü itibariyle tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Tatilcileri burayı çok seviyor. Hem yerli turizm açısından önemli, hem de Rusya’dan ve Orta Doğu’dan misafirlerimiz oluyor. 230 yatak kapasitemiz mevcut. Termal turizmi, sadece hamam havuz olarak kullanılmıyor. Burası aynı zamanda doğal bir arboretum. Atatürk’ün kurduğu ilk arboretum. O yüzden yürüyüş yollarımızı da temiz hava almak isteyen insanlarımız tercih ediyor. Günübirlik girişlerimiz de var. Sadece otel ve konaklama olarak kullanılmıyor" dedi.

yalova-termalde-bayram-yogunlugu_3862_dhaphoto2

Gürbüzoğlu, tesisleri günlük ziyaretçi sayısının normalde 700- 800 olduğunu, ancak bayram nedeniyle bu sayının bin 200’lere ulaşacağını öngördüklerini söyledi. (DHA)

yalova-termalde-bayram-yogunlugu_3862_dhaphoto4

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tatil için hala plan yapmayanlara önerilerTatil için hala plan yapmayanlara öneriler
Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşifDenizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova Termal ramazan bayramı Tatil

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

Hatay'da su altı mağarası keşfedildi!

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Doğal teras 'Ablak Taşı'nın doyumsuz manzarası

Oraya ulaşan ayrılmak istemiyor!

Paraşüt tutkunların özel bayram rotası

İşte paraşüt tutkunlarına özel bayram rotası

Bu kentte oteller doldu taştı!

Bu kentte oteller doldu taştı!

Müthiş manzara! Gören hayran kalıyor

Müthiş manzara! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.