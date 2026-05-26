Tatilciler dikkat: Türkiye kıyılarında zehirli pusula paniği!

Sahil boyunca farklı noktalarda su yüzeyine yakın şekilde hareket eden deniz analarının zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi. Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan deniz anaları, deniz yüzeyinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

YANMA TAHRİŞE NEDEN OLUYOR

Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen deniz analarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle kıyıya yaklaştığı değerlendiriliyor.

Tekirdağ sahilinde görülen kahverengi pusula deniz analarının (Chrysaora hysoscella) temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.