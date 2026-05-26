Dünyanın en iyi gastronomi rotalarını açıkladı! Türkiye’den sürpriz ada listede

National Geographic, dünyanın yükselen gastronomi destinasyonlarını açıkladı. Avrupa’nın köklü mutfaklarından Asya’nın kahve kültürüne, ABD’nin çok kültürlü yemek sahnesinden ada mutfaklarına kadar uzanan listede Türkiye’de yer aldı.
*Girit, Yunanistan
*Kelowna, Kanada
*Hawaii, ABD
*Vietnam
*Prag, Çekya
*Lucknow, Hindistan
*Cartagena & Barranquilla, Kolombiya
*Avrupa tren gastronomisi
*Tazmanya, Avustralya
*Singapur
*Somerset, Birleşik Krallık
*Bozcaada, Türkiye
*Minneapolis, ABD
*Cape Town, Güney Afrika
*Londra, Birleşik Krallık
