Terminalde unutup gitmiş: Bankta bulunan çantadan servet çıktı

Bursa'daki olay, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç., içerisinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çantasını bankta unutarak otobüse bindi.

İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA ALTIN VE ZİYNET EŞYASI VARMIŞ

Terminal içerisinde rutin kontrol yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan çantayı fark etti. Şüphe üzerine yapılan incelemede çanta içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

SAHİBİ TERMİNALE ÇAĞRILDI

Bunun üzerine ekipler terminaldeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çantanın sahibinin Nesibe Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ulaşılan kadın yeniden terminale çağrıldı.

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

İçerisinde yaklaşık yarım kilo altın bulunan çanta, tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. Nesibe Ç. duyarlılıklarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA