Mynet Trend

Tatile diye kaçırılıp nikah masasına oturtuluyorlar

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Almanya'da göçmen kökenli birçok genç kız, tatile gittiklerini düşünerek çıktıkları memleket ziyaretinde zorla evlendiriliyor.

Tatile diye kaçırılıp nikah masasına oturtuluyorlar

Almanya'da çoğu göçmen kökenli birçok genç kız tatil için gittikleri memleketlerinde aileleri tarafından kendi iradeleri dışında evlendiriliyor. Evliliğe zorlanan genç kızların büyük bölümü ise öğrenci.

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Kadınlar Sorumlusu Petra Koch-Knöbel, her yaz tatili sonrasında tatile gidip, dönemeyen göçmen kız öğrencilerin olduğunu belirtirken, kadın hakları örgütü Terre des Femmes uzmanı Myria Böhmecke tatillerde istem dışı evliliğe zorlanan genç kızların sayısındaki artışa dikkat çekti.

Berlin'de pek çok genç kızın tatilde evlendirilme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Böhmecke, tatil öncesi zoraki evliliklere yönelik danışmanlık hizmeti veren birimlere yapılan başvurularda gözle görülür bir artışın olduğunu vurguladı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÖÇMENLERDE DE VAR

Sorunun salt dini aidiyetle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Böhmecke, ailelerdeki katı ataerkil tutumun da bunda rol oynadığını söyledi. Terre des Femmes uzmanı, Müslümanların yanında Yahudi, Yezidi veya Hristiyan inancına sahip olan ailelerin de bu durumda olabildiklerini sözlerine ekledi.

Durumun sadece Berlin'de değil Almanya genelinde görüldüğünü belirten Böhmecke, ikinci ve üçüncü kuşak göçmen ailelerinde de rastlanıldığını kaydetti.

KESİN RAKAM BİLİNMİYORUM

Zorla evlendirilen genç kızların sayısı tam olarak bilinmese de 2017'de 16-21 yaşları arasında çoğunluğu Arap ve Türkiye kökenli 570 genç kız yaz tatiline gittiklerinde zorla evlendirilecekleri endişesiyle Berlin'deki danışma merkezlerine başvurdu.

Bu merkezlere yapılan müracaatları ve daha sonraki gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, başvuruda bulunan 117 genç kızın evlendirildiğini, bu evliliklerden 92'sinin önceden somut olarak planlandığını belirlerken, 113 genç kızın tatilde aileleri tarafından evlendirilebilecekleri korkusuyla başvurduğunu tespit ettiler.

RAKAMLARIN DAHA YÜKSEK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Kadınlar Sorumlusu Petra Koch-Knöbel bunların kayıt altına alınabilen rakamlar olduğunu, kendilerine yansımayanlarla sayının çok daha fazla olduğundan yola çıktıklarını ifade etti.

Almanya çapındaki en son araştırma 2008 yılına ait. Federal Aile Bakanlığı tarafından yapılan bu araştırmada 3 bin 500 civarındaki danışma hizmeti mercek altına alındı. Buna göre danışma hizmetlerinin 1771'inin evlilikten önce, 937'sinin ise sonra gerçekleştiği belirlendi.

Kadın hakları savunma örgütü Terre des Femmes, sorunun gittikçe büyüdüğüne işaret ederek, güncel bir araştırmanın yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çekiyor.


Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
ABD'den ciddi suçlama: Siz düşürdünüz!ABD'den ciddi suçlama: Siz düşürdünüz!
Otele girmeye çalışan inekOtele girmeye çalışan inek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tatil ÇOCUK GELİN evlilik

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Ünlü çift ilk defa paylaştı

Ünlü çift ilk defa paylaştı

Japonlar bunu da yaptı! Hamsinin benini çıkarıp...

Japonlar bunu da yaptı! Hamsinin benini çıkarıp...

Bu görüntü sosyal medyayı salladı

Bu görüntü sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koca kıtanın yarısı karanlığa gömüldü! İşte nedeni

Koca kıtanın yarısı karanlığa gömüldü! İşte nedeni

ABD'den ciddi suçlama: Siz düşürdünüz!

ABD'den ciddi suçlama: Siz düşürdünüz!

Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti

Otele girmeye çalışan inek

Boğa güreşinde 'Karabela'nın sahibi kadın ilgi odağı oldu

Boğa güreşlerine damga vurdu

Polis sirenleri çalarak öğrenciyi sınava böyle yetiştirdi

Sirenler öğrenci için çaldı

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı köpeği vatandaş sahiplendi

Köpeği böyle kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.