Seyir halindeki araçta cinsel ilişki oyunu oynadılar! Sonu feci bitti: Erkeğin cinsel organı zarar gördü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Kuzey Okyanus Bulvarı ve 19. Cadde kesişiminde meydana gelen kaza yer basında geniş yankı uyandırdı. Seyir halindeki aracın içinde cinsel fantezi yapmaya başlayan çift, direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Kontrolden çıkan araçta çarpmanın etkisiyle ciddi hasar meydana gelirken ikili yarı çıplak bir halde yola savruldular.

CİNSEL ORGANI ZARAR GÖRDÜ

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hafif yaralanan çifte ilk müdahalelerini yaptı. İddialara göre aracın hakimiyetinin kaybolmasıyla beraber savrulduğu anlarda genç kadın sevgilisinin cinsel organına zarar verdi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken çifte herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı belirtildi.



