Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Seyir halindeki araçta cinsel ilişki oyunu oynadılar! Sonu feci bitti: Erkeğin cinsel organı zarar gördü

Seyir halindeki araçta cinsel ilişki oyunu oynadılar! Sonu feci bitti: Erkeğin cinsel organı zarar gördü

04.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşanan bir kaza ülke gündemine oturdu. Seyir halindeki bir araçta cinsel fantezi yapan sürücü ve yolcu karşıdan gelen minibüse çarptı. Olay sırasında otomobilin içinde yarı çıplak halde bulunan erkeğin cinsel organı zarar gördü. Hafif yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı.

Seyir halindeki araçta cinsel ilişki oyunu oynadılar! Sonu feci bitti: Erkeğin cinsel organı zarar gördü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Kuzey Okyanus Bulvarı ve 19. Cadde kesişiminde meydana gelen kaza yer basında geniş yankı uyandırdı. Seyir halindeki aracın içinde cinsel fantezi yapmaya başlayan çift, direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Kontrolden çıkan araçta çarpmanın etkisiyle ciddi hasar meydana gelirken ikili yarı çıplak bir halde yola savruldular.

Cinsel ilişkiye girdiği kadının kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı! Sosyal medyada viral olduCinsel ilişkiye girdiği kadının kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı! Sosyal medyada viral oldu

CİNSEL ORGANI ZARAR GÖRDÜ

2

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hafif yaralanan çifte ilk müdahalelerini yaptı. İddialara göre aracın hakimiyetinin kaybolmasıyla beraber savrulduğu anlarda genç kadın sevgilisinin cinsel organına zarar verdi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken çifte herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı belirtildi.

Referanduma hayır oyu kullananlara cinsel ilişki teklif etmişti! “700 kişiyle...”Referanduma hayır oyu kullananlara cinsel ilişki teklif etmişti! “700 kişiyle...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”
Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif ettiReferanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti
Striptizci olarak çağrıldı! “Çıplak olana kadar fark etmedim”Striptizci olarak çağrıldı! “Çıplak olana kadar fark etmedim”
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

İlginizi Çekebilir

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.