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İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği görüntüleri paylaşınca herkesi şoke etti, cezası ağır oldu

04.06.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 56 yaşındaki Dean Beer isimli bir adam, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla infial yarattı. Evcil köpeğine tecavüz ettiği anları sosyal medyadan paylaşan adam, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği görüntüleri paylaşınca herkesi şoke etti, cezası ağır oldu

56 yaşındaki Dean Beer, köpeğiyle cinsel ilişkiye girdiği anları paylaşmadan önce Facebook üzerinden tanımadığı bir kişiyle sohbet başlatarak yaptıklarını anlattı. Ulusal Suç Dairesi'nden uygunsuz bir görüntünün yüklendiğine dair bilgi alan polisin 56 yaşındaki adamın evine gitmesiyle ortaya çıktı. Beer’in el konulan cep telefonunda ise başka delillere de ulaşıldı.

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TELEFONUNDAKİLER ‘PES’ DEDİRTTİ

Beer’in davasına bakan Savcı Maria Brannan, olay yerinde bulunan cep telefonundaki görüntülere dair, “Yaşları 13 ila 15 arasındaki kız çocuklarının müstehcen görüntüleri, üç erişilebilir aşırı pornografik görüntü ve köpekler ve bir atla cinsel ilişkiye giren yetişkin dişilerin altı hareketsiz ve iki hareketli görüntüsüne ulaşıldı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya tecavüz
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