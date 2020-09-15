Tatlı bir aşk hikayesi: Her Yerde Sen konusu ve oyuncuları

Her Yerde Sen, eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede geniş bir kitlenin ilgisini toplamayı başardı. Her Yerde Sen reyting listesindeki performansıyla da 2019 yaz sezonunun ses getiren yapımlarından biri olmayı başardı. Her Yerde Sen son bölümüyle Kasım 2019'da sevenlerine veda etti. Romantik komedi türündeki dizi, “Başınıza gelen en iyi şeyler, içinden çıkamadığınız sorunların arkasına gizlenir” mesajı veriyordu. Eğer dizimizin başkahramanları olan Selin ve Demir’in eğlenceli macerasını merak ediyorsanız Her Yerde Sen konusu ve oyuncularını daha yakından incelemeye ne dersiniz? Her Yerde Sen Dizisi Konusu Her Yerde Sen konusu, aynı evde hak iddia eden ve ikisi de birbirinden inatçı olan Demir ve Selin’in hikayesini anlatıyor. Selin ve Demir bazı tesadüfler sonucunda birlikte yaşamak zorunda kalıyorlar. Bununla birlikte Selin’in çalıştığı şirkete Demir’in yönetici olarak gelmesiyle olaylar daha çok karışıyor. Demir ofise geldiği ilk günden itibaren kendi kurallarını koyuyor ve bu durum Selin dahil kimsenin hoşuna gitmiyor. Ofiste çalışanlar Demir’e karşı Selin’e destek oluyorlar. Demir, tek başına kalmış gibi görünüyor ancak onu yıldırmak hiç de kolay olmuyor. Zamanla hiç anlaşamayan Selin ve Demir’in mücadelesi beklenmedik bir şekilde yerini aşka bırakıyor.

Her Yerde Sen Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Her Yerde Sen oyuncuları da izleyicilerin beğenisini kazandı. Ekranlarda görmeye alıştığımız tanıdık simaların yer aldığı Her Yerde Sen oyuncu kadrosu, her biri birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. İşte Her Yerde Sen dizisi oyuncuları ve karakterleri... Demir (Furkan Andıç) Her Yerde Sen Demir karakteri zeki, titiz ve çok kuralcı bir adam. Genç yaşına rağmen başaralı bir yönetici olmayı başarmış. Geçmişte yaşadığı ilişkilerinde büyük hayal kırıklığı yaşadığı için aşka küsmüş ve kendini işe vermiş. Bu sebeple çalıştığı şirkette de insanların aşk yaşamasına veya evlenmesine karşı çıkıyor. Her yerde yolları Selin ile kesişiyor. Fox TV Her Yerde Sen dizisinde Demir karakterini canlandıran Furkan Andıç, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başladı. Adını Feriha Koydum projesi ile ilk dizi deneyimini yaşadı. Sonrasında, Kolej Günlüğü, Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler, Kırgın Çiçekler, Tatlı İntikam ve Meryem gibi dizilerde rol aldı. Kardeş Çocukları dizisinden Her Yerde Sen projesinde başrol oynamak için ayrıldı.

Selin (Aybüke Pusat) Her Yerde Sen Selin karakteri, sempatik ve sevecen olduğu kadar dik başlı ve dobra bir kadın. Çok zorluk çekerek sonunda bir ev satın alıyor. Ancak Demir de aynı evi satın aldığını iddia edince olaylar karışıyor. Evini Demir’den almayı kafasına koyan Selin, evi de işi de Demir’e zindan etmeye çalışıyor. Ancak zamanla Demir’e aşık oluyor. Miss Turkey Güzellik Yarışmasında dereceye giren Aybüke Pusat, oyunculuk dersleri aldıktan sonra dizilerde rol almaya başladı. Medcezir, O Hayat Benim ve Familya gibi dizilerde rol aldı. Ancak Söz dizisinde canlandırdığı Doktor Bahar karakteri ile adından uzun bir süre söz ettirdi. Son olarak yer aldığı Şahin Tepesi isimli proje bir hayal kırıklığı olsa da, Her Yerde Sen dizisi ile birlikte izleyicinin beğenisini topladı. Burak (Ali Yağcı) Burak, Selin’in çalıştığı mimarlık şirketinin sahibinin oğlu. Bu şirkette proje yöneticisi olarak görev yapıyor. Kendisini bir türlü babasına ispat edemediği için müdürlük pozisyonuna yükselemiyor. Babası onun yerine müdür olarak Demir’i işe alıyor. Hem ona ait olan pozisyonu aldığı için hem de zamanla Selin’le yakınlaştığı için Burak, Demir’e sinir oluyor.

Ali Yağcı 1990 doğumlu model, dizi ve sinema oyuncusu. Deniz Erdem ve Eric Moris’ten oyunculuk eğitimi aldı. Reklam filmlerinde de sık sık görmeye alıştığımız Ali Yağcı Seviyor Sevmiyor, Adını Sen Koy, Erkenci Kuş dizilerinde rol aldı. Yemek yapmayı çok seven başarılı oyuncu, aynı zamanda Nişantaşı’nda bir kafe işletiyor. İbo (Ali Gözüşirin) Her Yerde Sen İbo karakteri, başarılı bir veteriner. Selin’in hayvanlarına tıbbi olarak yardım etmekle birlikte Selin’e de psikolojik olarak destek oluyor. Atletik vücut yapısı ve havalı duruşuyla genç kızların ilgisini çekiyor. Ancak o Selin’in iş arkadaşı olan Ayda ile tanışınca ona aşık oluyor. Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Kerim Adil Sağlam karakterinin gençliğini canlandıran Ali Gözüşirin, aynı zamanda aktif olarak modellik yapıyor. Ayda (Aslıhan Malbora) Her Yerde Sen Ayda karakteri, güzel bir inşaat mühendisi. Erkekleri çok iyi tanıyan Ayda, onlara karşı en iyi oyunu kendisi kuruyor. Selin ile yakın arkadaş oldukları için Demir’i şirketten uzaklaştırmak konusunda Selin’e yardım ediyor. Selin’in veteriner arkadaşı İbo ile tanışınca ona aşık oluyor.

Yetenekli oyuncu adını, Ağlama Anne dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile duyurdu. Aynı zamanda Seven Ne Yapmaz ve Kalbimin Sultanı dizilerinde de rol aldı. Merve (Deniz Işın) Her Yerde Sen Merve karakteri, şirketin romantik ve güzel kızlarından biri. Aynı şirkette modellemeci olarak çalışan Bora ile üç yıldır aşk yaşıyor. Bora sonunda Merve’ye evlenme teklif ediyor, ancak şirketin yöneticisi olan Demir iş yerinde aşk yasağı getirdiği için işler karışıyor. Deniz Işın, sempatik bir sosyal medya fenomeni. Oyunculuğa olan ilgisi sebebiyle gelecekte başarılı bir oyuncu olabilmeyi hedefliyor. Azmiye (Ayfer Tokatlı) Her Yerde Sen Azmiye karakteri, şirketin meraklı sekreteri. Çoğunlukla başına bela açan pratik zekası, bazen de işe yarıyor. Marmara Üniversitesi’nde Tarih Öğretmenliği Eğitimi alan Ayfer Tokatlı, daha sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Baba Candır dizisinde canlandırdığı Büşra karakteri ile biliniyor. Alara (Eylül Su Sapan) Her Yerde Sen Alara karakteri, otel zinciri olan ve bu sektörde tanınan Yıldırım’ın kızı. Yıllarca babasından uzak yaşamış ve babasını görmek istememiş. Demir sayesinde babasıyla bir araya geliyorlar.