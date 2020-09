Tatlı bir aşk hikayesi: Her Yerde Sen konusu ve oyuncuları

Her Yerde Sen, eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede geniş bir kitlenin ilgisini toplamayı başardı. Her Yerde Sen reyting listesindeki performansıyla da 2019 yaz sezonunun ses getiren yapımlarından biri olmayı başardı. Her Yerde Sen son bölümüyle Kasım 2019'da sevenlerine veda etti. Romantik komedi türündeki dizi, “Başınıza gelen en iyi şeyler, içinden çıkamadığınız sorunların arkasına gizlenir” mesajı veriyordu. Eğer dizimizin başkahramanları olan Selin ve Demir’in eğlenceli macerasını merak ediyorsanız Her Yerde Sen konusu ve oyuncularını daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Her Yerde Sen Dizisi Konusu

Her Yerde Sen konusu, aynı evde hak iddia eden ve ikisi de birbirinden inatçı olan Demir ve Selin’in hikayesini anlatıyor. Selin ve Demir bazı tesadüfler sonucunda birlikte yaşamak zorunda kalıyorlar. Bununla birlikte Selin’in çalıştığı şirkete Demir’in yönetici olarak gelmesiyle olaylar daha çok karışıyor. Demir ofise geldiği ilk günden itibaren kendi kurallarını koyuyor ve bu durum Selin dahil kimsenin hoşuna gitmiyor. Ofiste çalışanlar Demir’e karşı Selin’e destek oluyorlar. Demir, tek başına kalmış gibi görünüyor ancak onu yıldırmak hiç de kolay olmuyor. Zamanla hiç anlaşamayan Selin ve Demir’in mücadelesi beklenmedik bir şekilde yerini aşka bırakıyor.