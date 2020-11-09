Tatlı isteğini bıçak gibi kesiyor! Kuru üzüm, tarçın ve...

Evde hazırlayabileceğiniz bu muazzam tatlı kasesi ile her gün gelen tatlı krizini kökünden söküp atabilirsiniz. Üstelik sadece tatlı isteğinizi bastırmıyor yağ yakımına da destek oluyor. Peki, hem zayıflatan hem de lezzeti yerinde olan bu tatlı nasıl hazırlanır? İşte detaylar...
Bir su bardağı süt
Bir yemek kaşığı yulaf
Yer fıstığı ezmesi
Bir adet muz
Bir yemek kaşığı kuru üzüm
Bir tatlı kaşığı tarçın
Bir tatlı kaşığı vanilya
Süt, vanilya, tarçın, muz ve kuru üzümü minik tencereye koyup ateşi açın.
Karışım ısınmaya başlayınca yulafı ekleyin ve güzelce pişirin.
Hazırladığınız tatlıyı kaseye aldıktan sonra üzerine yer fıstığı ezmesini koyun. Tatlı ılıdıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.
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