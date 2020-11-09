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Tatlı isteğini bıçak gibi kesiyor! Kuru üzüm, tarçın ve...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.11.2020 08:20 | Son Güncelleme:
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Tatlı isteğini bıçak gibi kesiyor! Kuru üzüm, tarçın ve...

Tatlı yemeden duramayanlar için hem sağlığı koruyan hem de kilo vermeye yardımcı olan enfes bir tarif vereceğiz. Ara öğünlere ekleyeceğiniz b harika kase ile zayıflama hedefinize hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz!

Evde hazırlayabileceğiniz bu muazzam tatlı kasesi ile her gün gelen tatlı krizini kökünden söküp atabilirsiniz. Üstelik sadece tatlı isteğinizi bastırmıyor yağ yakımına da destek oluyor. Peki, hem zayıflatan hem de lezzeti yerinde olan bu tatlı nasıl hazırlanır? İşte detaylar...

MALZEMELER

Bir su bardağı süt
Bir yemek kaşığı yulaf
Yer fıstığı ezmesi
Bir adet muz
Bir yemek kaşığı kuru üzüm
Bir tatlı kaşığı tarçın
Bir tatlı kaşığı vanilya

YAPILIŞI

Süt, vanilya, tarçın, muz ve kuru üzümü minik tencereye koyup ateşi açın.
Karışım ısınmaya başlayınca yulafı ekleyin ve güzelce pişirin.
Hazırladığınız tatlıyı kaseye aldıktan sonra üzerine yer fıstığı ezmesini koyun. Tatlı ılıdıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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