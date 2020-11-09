Tatlı isteğini bıçak gibi kesiyor! Kuru üzüm, tarçın ve...

Evde hazırlayabileceğiniz bu muazzam tatlı kasesi ile her gün gelen tatlı krizini kökünden söküp atabilirsiniz. Üstelik sadece tatlı isteğinizi bastırmıyor yağ yakımına da destek oluyor. Peki, hem zayıflatan hem de lezzeti yerinde olan bu tatlı nasıl hazırlanır? İşte detaylar...

MALZEMELER

Bir su bardağı süt

Bir yemek kaşığı yulaf

Yer fıstığı ezmesi

Bir adet muz

Bir yemek kaşığı kuru üzüm

Bir tatlı kaşığı tarçın

Bir tatlı kaşığı vanilya

YAPILIŞI

Süt, vanilya, tarçın, muz ve kuru üzümü minik tencereye koyup ateşi açın.

Karışım ısınmaya başlayınca yulafı ekleyin ve güzelce pişirin.

Hazırladığınız tatlıyı kaseye aldıktan sonra üzerine yer fıstığı ezmesini koyun. Tatlı ılıdıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

