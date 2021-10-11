Tatlı krizine dur diyecek en iyi waffle makinesi çeşitleri

Kimi zaman kendimizi mutlu etmek, kimi zaman çayın yanında keyif yapmak, bazen de dostlarımıza ikram etmek için tatlıya ihtiyaç duyarız ancak her zaman hazır satın almak mümkün olmadığı gibi uğraştırıcı tatlılar yapmak için vaktimiz de sınırlı olabiliyor. Eğer bir waffle makineniz varsa bunun üstesinden gelmek çok daha kolay olur. Peki, waffle makinesi nedir? Kısaca, waffle hamurunu pişirmeye yarayan metal plakalı bir mutfak ürünü olarak açıklayabiliriz. En iyi waffle makinesi çeşitlerine göz atmak istiyorsanız hemen başlayalım!

1. Renklerine bayılacaksınız...

Bir mutfak aletinden beklenilmeyecek şirinlikte bir waffle makinesi için Arzum Waffy Max Waffle Makinesi’ne göz atmaya ne dersiniz? Şeker pembesi, mürdüm, açık mavi ve lila renkleri ile mutfağınıza şirinlik katarken 22 x 21.5 x 9.5 cm ölçüsüyle tezgahta çok alan kaplamaz. Diğer yandan Arzum Waffle Makinesi kullanımı oldukça basit ve pratik bir ürün. İkaz ışığını takip ederek makinenizin ideal sıcaklığa ulaştığını anlayabilir ve bu sayede kapağını açmadan hamurun servise hazır olup olmadığını da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda pişirme sıcaklığı için ayar düğmesi de bulunuyor.

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2. Üst kalite sonuç: N8WERK Premium Waffle Makinesi

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Son teknoloji ve üst kalite bir waffle makinesi tavsiyesi için adresimiz N8WERK Premium Waffle Makinesi oluyor. “Bu waffle makinesi ne işe yarar, ne farkı var?” derseniz hemen yanıtlayalım: 5 ön ayarlı program içinden ne tür waffle seviyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Belçika usulü, klasik waffle gibi... 7 kademeli kızartma ayarı sayesinde ise hamuru zevkinize göre pişirebilirsiniz. Mesela dışı daha çıtır, içi sulu olsun isterseniz buna göre ayar yapabilirsiniz. Üstelik tüm bu ayarları LCD ekran üzerinden takip edebilirsiniz. Pişti pişmedi derdine düşmenize gerek yok zamanlayıcı fonksiyonu waffle hazır olunca size haber veriyor.

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3. Hem hesaplı hem de kaliteli olanı arayanlar için...

Waffle makinesi seçimi yaparken hesaplı bir ürün arıyorsanız Sinbo Waffle Makinesi’ni tavsiye edebiliriz. İnox renginde paslanmaz çelik gövdeden oluşan bu üründe; yapışmaz plaka, 1300 watt ısı gücü, aşırı ısınmaya karşı koruma mekanizması ve kaymaz ayak tabanı bulunuyor. Dilerseniz biraz da, oldukça pratik bir ürün olan bu waffle makinesi nasıl kullanılır, ona bakalım. Hamurunuzu hazırladıktan sonra bir süre makinenin ısınmasını bekleyin, termostat ışığı sayesinde gerekli ısıya ulaştığını anlayabilirsiniz. Daha sonra hamuru eşit bir şekilde yüzeye dağıtın ve kapağını kapatın. Sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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4. Hamuru sizden, pişirmesi ondan...

Waffle yaparken en önemli noktalardan biri pişirme aşaması. Tam kararında pişen, meyve ve soslar eşliğinde hazırlanan bir waffle servisine hayır demek çok zor. Bu lezzeti yakalamak için işinin hakkını veren bir waffle makinesine ihtiyacınız olacak. Öyleyse Kiwi Elektrikli Waffle Makinesi’yle tanışmak için hazır olun. Yapışmaz kaplama plakalardan oluşan bu ürün 2500 watt ısıtıcı gücüne sahip. Yapışmaz özelliği sayesinde hem hamurun şeklinde bozulma olmaz hem de temizlik yönünden rahat bir deneyimle karşılaşırsınız. Ayrıca gösterge ışıklarından ısı takibi yapabilirsiniz.

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5. Belçika usulü waffle ister misiniz?

Tercihe göre farklı kıvamlarda yapılan waffle çeşitleri bulunuyor. Brüksel usulü waffle için dikdörtgen şeklinde, daha kalın ve katı hamur hazırlanıyor. Eğer siz de bu şekilde seviyorsanız kalın ve dikdörtgen plakalardan oluşan Tefal WM756D Brüssler Türü Waffle Makinesi’ni tercih edebilirsiniz. 180 derece dönen pişirme alanı sayesinde hamuru eşit olarak yüzeye dağıtır. Aynı zamanda 5 kademeli ısı ayarı ile damak tadınıza göre pişirme imkanı sunar. Artık muhteşem waffle servisinin tadını çıkarmaya bakın, temizliği dert etmeyin çünkü kolayca takıp çıkarılan plakalar bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Pek çok kişinin waffle makinesi önerisi arasında yer alan ürünü buradan satın alabilirsiniz.

6. Eşinize dostunuza alın: Arnica Tostika Double Waffle Makinesi

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Kim böyle bir hediye karşısında sevinmez ki... Eşinize, dostunuza veya annenize alabileceğiniz en tatlı hediyelerden biri olabilecek Arnica Tostika Waffle Makinesi, yumuşacık ve lezzetli wafflelar için dört dörtlük. 1200 watt seviyesindeki gücü, 6 kademeli ısı ayarı ve gösterge ışığı bulunuyor. Peki, bu waffle makinesi ile neler yapılır? Arnica Tostika Waffle Makinesi sadece waffle değil, çok lezzetli tostlar yapmanıza da imkan sağlıyor. Bu sayede ayrıca bir tost makinesi almanıza da gerek kalmıyor.

Ürün hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilir, yorumları inceleyebilirsiniz.

7. Tek seferde iki adet waffle hazırlamak için...

Misafir ağırlamayı seviyorsanız pratik ve hızlı olması için tek seferde iki adet waffle pişiren makinelerden satın alabilirsiniz. GRILL'O Waffle Makinesi de bu ürünler arasında yer alıyor. 6 kademeli ısı ayarı ile hamuru dilediğiniz ölçüde pişirebilirsiniz. 1300 watt ısıtıcı gücü çok kısa sürede waffle hamurunu pişiriyor. Isıya dayanıklı tutma sapları sayesinde mutfak eldiveni kullanmaya gerek kalmıyor. Mavi ve pembe renk seçeneğinden mutfağınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz.

İç yüzeyi granit kaplamalı, çiçeği andıran plakalar ile harika wafflelar hazırlayarak misafirinize servis etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

8. Restoranda yediğiniz waffleları aratmayacak...

Rommelsbacher Waffle Makinesi ile restoranda yediklerinizi aratmayacak lezzette waffle hazırlayabilirsiniz. Paslanmaz çelikten yapılan gövdeye yerleştirilen plakalarla oldukça şık görünüyor. Pişirme yüzeyi 15 cm ve bu ölçüden 5 küçük kalp dilimi çıkarılabiliyor. Dilerseniz ayrı ayrı ya da bir bütün halinde servis edebilirsiniz. 1000 watt güce sahip bu ürün, dereceli pişirme ayarı ile kontrolü siz bırakıyor ancak kademesiz sıcaklık ayarı da var. 2 lambalı kontrol göstergesinden pişme durumunu da takip edebilirsiniz. Isıya dayanıklı sap kısımları ile kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Rommelsbacher Waffle Makinesi’ni incelemek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

9. Minimal tasarımıyla büyük işler başarıyor...

Fakir Bouncy Waffle Makinesi, çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Her ne kadar sade bir tasarıma sahip olsa da çok başarılı bir performans sergiliyor. Bu yönüyle de kullanıcılarından övgüler aldığını söylemek mümkün. 6 kademeli ısı ayarından dilediğinizi tercih ederek waffle kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer yüksek ısı kademesini kullanırsanız bir dakika gibi kısa bir sürede waffle hazır olur. Kırmızı ve yeşil renkteki gösterge ışıklarından anlık durumu takip edebilirsiniz. Dökümden üretilen plakalar yapışmaz özellikte tasarlanarak görsel yönüyle de kusursuz bir waffle servisi yapmanızı sağlıyor.

Buraya tıklayarak bu ürüne sahip olabilirsiniz.

10. Parasını sonuna kadar hak eden WMF Lono Waffle Makinesi



WMF Waffle Makinesi, kaliteli yapısıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bir alet. Cromargan kaplamadan üretilen iç yüzey, waffle hamurlarınızı eşit oranda pişiriyor. Plaka yüzeyine az miktarda yağ sürdükten sonra hamuru dökün ve kademeli ısı ayarından dilediğinizi tercih edin. Daha sonra beyaz ışık yandığında waffle hazır demektir. Diğer waffle makinelerinden farklı olarak gövdede fan bulunuyor. Bu fan pişirme esnasında makinenin dış yüzeyinin ısınmasını engellemiş oluyor. Bu sayede olası yanma kazalarından kaçınmış olursunuz.

Ürünü bu linke tıklayarak temin edebilirsiniz.

