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Tatlı Krizine Son Veren Smoothie

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 04.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Canınız tatlı bir şeyler çekiyor ve çok kalorili tatlılar gözünüzün önünden geçiyorsa sakin olun! Bu enfes içecek ile hem tatlı ihtiyacınızı tamamen giderecek hem de uzun süre tok hissedeceksiniz.

Tatlı Krizine Son Veren Smoothie

Malzemeler:

1 su bardağı badem sütü
2 adet hurma (önceden ıslatılmış)
Yarım çay kaşığı tarçın
Yarım adet donmuş muz
1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

Yapılışı:

Tüm malzemeleri iyice karışana kadar blenderdan geçirin.
Hemen tüketin.

Afiyet Olsun

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