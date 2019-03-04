Tatlı Krizine Son Veren Smoothie

Malzemeler:\n1 su barda\u011f\u0131 badem s\u00fct\u00fc\n2 adet hurma (\u00f6nceden \u0131slat\u0131lm\u0131\u015f)\nYar\u0131m \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 tar\u00e7\u0131n\nYar\u0131m adet donmu\u015f muz\n1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 \u015fekersiz f\u0131st\u0131k ezmesi\nYap\u0131l\u0131\u015f\u0131:\nT\u00fcm malzemeleri iyice kar\u0131\u015fana kadar blenderdan ge\u00e7irin.\nHemen t\u00fcketin.\nAfiyet Olsun En az yakan SUV modelleri 2019G\u00fcn\u00fcn tarifi: Baharatl\u0131 bakla cipsiG\u00fcn\u00fcn tarifi: Kremal\u0131 sebzeli makarna
Okuyucu Yorumları 0 yorum