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Tatlı şölenine hazır olun! İşte kuru meyvelerle yapabileceğiniz 3 farklı tatlı tarifi...

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyveler, hayatımızın olmazsa olmaz yiyecekleri arasında. Kuru meyveler de hem taşıma kolaylığı hem besin değerleri açısından çok önemli bir yere sahip. Kuru meyveleri sade olarak tüketebileceğiniz gibi onlarla gönüllere taht kuran tatlılar da yapabilirsiniz. İşte kuru meyvelerle yapılabilecek tatlı tarifleri...

Tatlı şölenine hazır olun! İşte kuru meyvelerle yapabileceğiniz 3 farklı tatlı tarifi...

Kuru meyveler, ara öğünlerde tüketebileceğiniz atıştırmalıklar arasında. Belli miktarda tüketilmesi tavsiye edilen kayısı, incir, üzüm gibi kuru yemişler, "vitamin deposudur" denilebilir. Kuru meyveleri kullanarak birbirinden lezzetli tatlılar yapmak da mutfağı zenginleştirir. Gelin, tatlı krizlerinize son verecek 3 farklı tatlı tarifine birlikte bakalım.

İNCİRLİ TOP TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 adet kuru incir

  • Yarım çay bardağı fındık

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 100 gram kakaolu bisküvi

ÜZERİ İÇİN

  • 1 çay bardağı kıyılmış Antep fıstığı

  • 2 kaşık Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

  • Kuru incirlerin sap kısımlarını koparın ve ikiye üçe bölün.

  • Kuru incirleri ve fındıkları birbirleriyle iyice karışana kadar mutfak robotundan geçirin.

  • Sonrasında bisküvileri ve tarçını karışımın içine ilave edin. Birlikte robottan geçirin.

  • Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra robottan bir kaseye alın.

  • Küçük parçalar kopararak elinizde yuvarlayın.

  • Hazırladığınız incir toplarını Hindistan cevizi ve kıyılmış Antep fıstığıyla kaplayabilirsiniz.

PİŞMEYEN KEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 çay bardağı dut kurusu

  • 4 adet gün kurusu kayısı

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 1 çay bardağı fındık içi

  • 1,5 çorba kaşığı fıstık ezmesi (şeker ilavesiz)

  • 1 çorba kaşığı kakao

  • 1,5 çorba kaşığı Hindistan cevizi

  • Yarım çay bardağı süt

HAZIRLANIŞI

  • Gün kurusu kayısıları küçük küçük doğrayın.

  • Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin.

  • Pürüzsüz bir karışım elde ettikten sonra karışımı bir cam tabağa alın. Kaşıkla üzerine bastırarak yayın.

  • Pişmeyen kekinizi en az 2 saat buzdolabında soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

İNCİR DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 adet kuru incir

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Kuru incirlerin sap kısımlarını kesin ve ılık suda 1 saat bekletin.

  • Bir kabın içinde şeker ve suyu karıştırın.

  • Yumuşayan incirlerin ortasını açıp dövülmüş ceviz içiyle doldurun.

  • Bir kapaklı tavaya incirleri yan yana dizip üzerine şekerli suyu ve sıvı yağı ilave edin.

  • Tencerenin altını kısık ateşte açın ve incirler suyunu çekene kadar pişmeye bırakın.

  • Pişen incir dolmalarınızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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