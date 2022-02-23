Tatlı şölenine hazır olun! İşte kuru meyvelerle yapabileceğiniz 3 farklı tatlı tarifi...

Kuru meyveler, ara öğünlerde tüketebileceğiniz atıştırmalıklar arasında. Belli miktarda tüketilmesi tavsiye edilen kayısı, incir, üzüm gibi kuru yemişler, "vitamin deposudur" denilebilir. Kuru meyveleri kullanarak birbirinden lezzetli tatlılar yapmak da mutfağı zenginleştirir. Gelin, tatlı krizlerinize son verecek 3 farklı tatlı tarifine birlikte bakalım.
MALZEMELER
10 adet kuru incir
Yarım çay bardağı fındık
1 çay kaşığı tarçın
ÜZERİ İÇİN
1 çay bardağı kıyılmış Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
Kuru incirlerin sap kısımlarını koparın ve ikiye üçe bölün.
Kuru incirleri ve fındıkları birbirleriyle iyice karışana kadar mutfak robotundan geçirin.
Sonrasında bisküvileri ve tarçını karışımın içine ilave edin. Birlikte robottan geçirin.
Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra robottan bir kaseye alın.
Küçük parçalar kopararak elinizde yuvarlayın.
MALZEMELER
1,5 çay bardağı dut kurusu
4 adet gün kurusu kayısı
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 çay bardağı fındık içi
1,5 çorba kaşığı fıstık ezmesi (şeker ilavesiz)
1 çorba kaşığı kakao
1,5 çorba kaşığı Hindistan cevizi
HAZIRLANIŞI
Gün kurusu kayısıları küçük küçük doğrayın.
Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin.
Pürüzsüz bir karışım elde ettikten sonra karışımı bir cam tabağa alın. Kaşıkla üzerine bastırarak yayın.
MALZEMELER
10 adet kuru incir
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
1 çorba kaşığı sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Kuru incirlerin sap kısımlarını kesin ve ılık suda 1 saat bekletin.
Bir kabın içinde şeker ve suyu karıştırın.
Yumuşayan incirlerin ortasını açıp dövülmüş ceviz içiyle doldurun.
Bir kapaklı tavaya incirleri yan yana dizip üzerine şekerli suyu ve sıvı yağı ilave edin.
Tencerenin altını kısık ateşte açın ve incirler suyunu çekene kadar pişmeye bırakın.
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