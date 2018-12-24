Tatlı tatlı gel 2019: Yeni yıl için en şirin 4 minik lezzet

Yılbaşı çilek ısırıkları



Sofranızı süslemek için yenilebilir yılbaşı ağaçlarına ne dersiniz? En lezzetli cupcake'ler için tıklayın. Küçük, büyük demeden herkes bu tatlara bayılacak, bizden söylemesi :)

Mini cheesecake



Küçük porsiyonlarda tatlı yemek için en ideal tarif olsa gerek. Üstelik tek lokmalığı bile tatlı isteğinizi bastırmaya yetiyor. Şekli deseniz o da bir şahane! Tarifin detayları için tıklayın.

Kırmızı buruşuk kurabiye

Kırmızı buruşuk kurabiyeler red velvet cookies olarak da biliniyor. Kırmızı yeni yıla en çok yakışan renk. Biz de yılbaşı masasına çok yakıştırdık, bu enfes lezzeti denemek isteyenler için şuraya tarifini bırakıyoruz. Tık tık!

Kardan adam oreo

En tatlı kardan adamlar ev partinize şirinlik katacak :) Masada bir tane bile kalmayacağının garantisini veriyoruz sevgili okur. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

