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Tatlı tatlı gel 2019: Yeni yıl için en şirin 4 minik lezzet

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.12.2018 15:13 | Son Güncelleme

Yılbaşı için evde ziyafet hazırlamak istiyorsanız bu 4 tariften birini seçebilirsiniz. Hem göze hem mideye hitap eden en güzel yılbaşı tatlıları sizin için geliyor, buyursunlar...

Tatlı tatlı gel 2019: Yeni yıl için en şirin 4 minik lezzet

Yılbaşı çilek ısırıkları

yılbaşı
Sofranızı süslemek için yenilebilir yılbaşı ağaçlarına ne dersiniz? En lezzetli cupcake'ler için tıklayın. Küçük, büyük demeden herkes bu tatlara bayılacak, bizden söylemesi :)

Mini cheesecake

mini,
Küçük porsiyonlarda tatlı yemek için en ideal tarif olsa gerek. Üstelik tek lokmalığı bile tatlı isteğinizi bastırmaya yetiyor. Şekli deseniz o da bir şahane! Tarifin detayları için tıklayın.

Kırmızı buruşuk kurabiye

buruşuk

Kırmızı buruşuk kurabiyeler red velvet cookies olarak da biliniyor. Kırmızı yeni yıla en çok yakışan renk. Biz de yılbaşı masasına çok yakıştırdık, bu enfes lezzeti denemek isteyenler için şuraya tarifini bırakıyoruz. Tık tık!

Kardan adam oreo

oreo

En tatlı kardan adamlar ev partinize şirinlik katacak :) Masada bir tane bile kalmayacağının garantisini veriyoruz sevgili okur. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

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