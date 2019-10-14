Tatlılıklarıyla kalbinizi yumuşatacak 10 sosyal medya fenomeni!

Moda, doğa, oyun, hobi gibi farklı temalara bürünmüş sosyal medya hesaplarına artık alıştık sayılır ancak evcil hayvanların sosyal medya hesaplarının olması biraz garip gelebilir. Dünya genelinde birçok ünlü evcil hayvan olduğunu hatta bunlardan bazılarının milyonlarca takipçisi olduğunu söylediğimiz de şaşkınlığını daha da artabilir.

Günlük sosyal medya kullanımınızda da karşınıza çıkabilecek bu evcil hayvan hesapları, yeri geldiğinde hayran kitlesiyle dünya yıldızlarına kafa tutabiliyor. Bu haberimizde de sizler için fenomen evcil hayvanları bir araya getirdik. Vakit kaybetmeden gelin bu sevimli dostlarımızın hesaplarına yakından bakalım.



