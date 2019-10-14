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Tatlılıklarıyla kalbinizi yumuşatacak 10 sosyal medya fenomeni!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 14.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Instagram, Facebook, Twitter gibi önde gelen mecraların daha geniş kitlelere hitap etmesiyle birlikte insanlar kadar evcil hayvanların sosyal medya hesaplarına da alışmaya başladık. Boo gibi köpeklerin, Grumpy Cat gibi kedilerin ve daha başka sürprizlerin olduğu fenomen evcil hayvan listemize gelin birlikte göz atalım.

Moda, doğa, oyun, hobi gibi farklı temalara bürünmüş sosyal medya hesaplarına artık alıştık sayılır ancak evcil hayvanların sosyal medya hesaplarının olması biraz garip gelebilir. Dünya genelinde birçok ünlü evcil hayvan olduğunu hatta bunlardan bazılarının milyonlarca takipçisi olduğunu söylediğimiz de şaşkınlığını daha da artabilir.

Günlük sosyal medya kullanımınızda da karşınıza çıkabilecek bu evcil hayvan hesapları, yeri geldiğinde hayran kitlesiyle dünya yıldızlarına kafa tutabiliyor. Bu haberimizde de sizler için fenomen evcil hayvanları bir araya getirdik. Vakit kaybetmeden gelin bu sevimli dostlarımızın hesaplarına yakından bakalım.

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Anahtar Kelimeler:
fenomen hayvanlar fenomen instagram fenomeni sosyal medya

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