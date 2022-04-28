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Tatlım Tatlım nerede ve ne zaman çekildi? Tatlım Tatlım oyuncuları kimler?

28.04.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alan Tatlım Tatlım filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Tatlım Tatlım filminin oyuncu kadrosunda Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki Tatlım Tatlım nerede ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

Tatlım Tatlım nerede ve ne zaman çekildi? Tatlım Tatlım oyuncuları kimler?

Komedi türündeki Tatlım Tatlım dizisi hakkında detaylar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. BKM filmi Tatlım Tatlım'ı ünlü isim Yılmaz Erdoğan yazıp yönetti. Peki Tatlım Tatlım nerede ve ne zaman çekildi? Tatlım Tatlım oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

TATLIM TATLIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tatlım Tatlım filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

TATLIM TATLIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2017'de vizyona giren Tatlım Tatlım filminde aynı partide tanışan 4 ayrı çiftin yaşadıkları espirili bir dille işleniyor.

TATLIM TATLIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bülent Emrah Parlak
Fatih Artman
Serkan Keskin
Şebnem Bozoklu
Büşra Pekin
Çağlar Çorumlu
Gupse Özay
Aylin Kontente


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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Büşra Pekin
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