Komedi türündeki Tatlım Tatlım dizisi hakkında detaylar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. BKM filmi Tatlım Tatlım'ı ünlü isim Yılmaz Erdoğan yazıp yönetti. Peki Tatlım Tatlım nerede ve ne zaman çekildi? Tatlım Tatlım oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Tatlım Tatlım filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.
2017'de vizyona giren Tatlım Tatlım filminde aynı partide tanışan 4 ayrı çiftin yaşadıkları espirili bir dille işleniyor.
Bülent Emrah Parlak
Fatih Artman
Serkan Keskin
Şebnem Bozoklu
Büşra Pekin
Çağlar Çorumlu
Gupse Özay
Aylin Kontente
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