Komedi türündeki Tatlım Tatlım dizisi hakkında detaylar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. BKM filmi Tatlım Tatlım'ı ünlü isim Yılmaz Erdoğan yazıp yönetti. Peki Tatlım Tatlım nerede ve ne zaman çekildi? Tatlım Tatlım oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

TATLIM TATLIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tatlım Tatlım filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

TATLIM TATLIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2017'de vizyona giren Tatlım Tatlım filminde aynı partide tanışan 4 ayrı çiftin yaşadıkları espirili bir dille işleniyor.

TATLIM TATLIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bülent Emrah Parlak

Fatih Artman

Serkan Keskin

Şebnem Bozoklu

Büşra Pekin

Çağlar Çorumlu

Gupse Özay

Aylin Kontente



