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Tatlının başrolde olduğu Ramazan bayramında misafirlerinize ikram etmelik 8 tatlı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Baklavadan revaniye, kadayıftan lokmaya kadar en lezzetli şerbetli tatlıları bu bayrama sakladık. İşte eşe, dosta ikram etmelik tadına doyum olmaz tatlı tarifleri.

Tatlının başrolde olduğu Ramazan bayramında misafirlerinize ikram etmelik 8 tatlı

Bu bayram için en lezzetli tatlıları hazırlamak isteyenlere Mynet Yemek'in birbirinden enfes tatlı tariflerini bir araya getirdik, buyursunlar...

Ev baklavası

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Tereyağlı cevizli ya da fıstıklı baklava, bayramların vazgeçilmez lezzetidir. Hele bir de ev baklavası ise tadından yenmez!

Ev Baklavası Tarifi İçin Tıklayın

Revani

revani

Evde de kolayca yapabileceğiniz revani tatlısı özellikle soğutulmuş olarak servis edilirse tabak tabak yedirir kendisini.

Revani Tarifi İçin Tıklayın

Şambaba

Şambaba tatlısı, şambalı veya baba tatlısı, irmikli tatlılardandır. Üzerine soğuk su içtiğinizde birkaç dilim daha yememek için kendinizi zor tutarsınız.

Şambaba Tatlısı Tarifi için Tıklayın

Ekmek kadayıfı

Biraz fazla şekerli ve ağır olan ekmek kadayıfı, yaz ya da kış fark etmez çayla beraber harika olur! Bayramda yapmak isteyenler bu tatlıyla beraber misafirlerin yüzünde koca bir gülümsemeye neden olacaklardır.

Ekmek Kadayıfı Tarifi İçin Tıklayın

Hurmalı tel kadayıf

Kadayıf tatlısı, yanında dondurma ile bayramın tadını çıkarmanıza en büyük nedenlerden birisi olabilir.

Ramazan Bayramı'na özel Hurmalı Tel Kadayıf Tarifi İçin Tıklayın

Şekerpare

Türk mutfağının kolay ve lezzetli tatlısı Şekerpare yine soğuk olarak tercih edilir ve yanında da çay gider...

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Şekerpare Tarifi İçin Tıklayın

Un helvası

Un helvası, tüm özel günlerde kolaylıkla yapıldığı ve çok lezzetli olduğu için tercih edilir. Pekmezli olanı da ayrı bir güzeldir.

Pekmezli Bademli Un Helvası Tarifi İçin Tıklayın

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