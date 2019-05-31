Tatlının başrolde olduğu Ramazan bayramında misafirlerinize ikram etmelik 8 tatlı

Bu bayram için en lezzetli tatlıları hazırlamak isteyenlere Mynet Yemek'in birbirinden enfes tatlı tariflerini bir araya getirdik, buyursunlar...

Ev baklavası

Tereyağlı cevizli ya da fıstıklı baklava, bayramların vazgeçilmez lezzetidir. Hele bir de ev baklavası ise tadından yenmez!

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Revani

Evde de kolayca yapabileceğiniz revani tatlısı özellikle soğutulmuş olarak servis edilirse tabak tabak yedirir kendisini.

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Şambaba

Şambaba tatlısı, şambalı veya baba tatlısı, irmikli tatlılardandır. Üzerine soğuk su içtiğinizde birkaç dilim daha yememek için kendinizi zor tutarsınız.

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Ekmek kadayıfı

Biraz fazla şekerli ve ağır olan ekmek kadayıfı, yaz ya da kış fark etmez çayla beraber harika olur! Bayramda yapmak isteyenler bu tatlıyla beraber misafirlerin yüzünde koca bir gülümsemeye neden olacaklardır.

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Hurmalı tel kadayıf

Kadayıf tatlısı, yanında dondurma ile bayramın tadını çıkarmanıza en büyük nedenlerden birisi olabilir.

Ramazan Bayramı'na özel Hurmalı Tel Kadayıf Tarifi İçin Tıklayın