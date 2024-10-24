Tatlıses soyadını kaldırdı! Babası İbrahim Tatlıses'e 'saygıda bir yere kadar' diyerek fena patladı! Dilan Çıtak'tan olay sözler

İbrahim Tatlıses'in tam 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile arasında sular durulmuyor. Kısa süre önce araları açılan baba kız birbirine demediğini bırakmıyor.

Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamış ve 'Tatlıses' soyadını kullanmayacağı söylemişti.

ONU SAYMAMIŞTI

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur." açıklamasını yapmış ve "İdo adamdır Melek adamdır" diyerek Urfa'daki 2 kızı, Melek ve Elif'i sayarak 4 kızım var demişti.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ...

Arasının açık olduğu Dilan Çıtak'ı saymayan İbrahim Tatlıses'e kızından yanıt gecikmedi. Çıtak; “Hiç üzerime alınmıyorum. Çokta ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum” dedi.

'SAYGIDA BİR YERE KADAR'

Instagram profilinden attığı “Tatlıses” soyadını kimliğinden de atıp atmadığı konusuna da açıklık getiren Çıtak, “Buna cevap vermiyim. Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum” ifadelerini kullandı.