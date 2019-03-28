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TAV'a 'Avrupa'nın en iyisi' ödülü

aris.aras aris.aras
SEYAHAT  | 28.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Riga Primeclass Lounge Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildi.

TAV'a 'Avrupa'nın en iyisi' ödülü

Priority Pass tarafından düzenlenen ve 52 binden fazla yolcunun değerlendirmelerine dayanan anket sonuçlarına göre Avrupa’da yılın yolcu salonu ödülü Riga primeclass Lounge’a verildi.

Ankette salonların servis kalitesi, deneyim, yiyecek-içecek seçenekleri ve sunulan hizmet çeşitliliği göz önüne alınarak değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi. Collinson Grubu tarafından yönetilen Priority Pass programı ile üyelerin TAV İşletme Hizmetleri’nin 22 ülkede 40’dan fazla havalimanında işlettiği yolcu salonlarından faydalanabildiği de kaydedildi.

Collinson Seyahat Deneyimi Direktörü Andy Besant tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu yılki ankette daha gizli kalan bazı destinasyonlar öne çıktı. Macera odaklı seyahatler arttıkça, geleneksel turist destinasyonlarının dışında kalan havalimanlarındaki yolcu salonlarına ilginin arttığını gözlemliyoruz” denildi.

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TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan ise, "Primeclass markamızla misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek geliştirdiğimiz yolcu salonlarımızda yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Riga’daki yolcu salonumuzun Avrupa’da en iyi lounge seçilmesinden mutluluk duyduk. Bu ödülün doğrudan kullanıcıların değerlendirmelerine göre verilmesi bizim için ayrıca önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada işlettiğimiz yolcu salonu sayısını 150’ye çıkaracağız" diye konuştu.

Öte yandan TAV İşletme Hizmetleri’nin üyelik programı TAV Passport Kart sahiplerinin de bu yolcu salonlarından yararlanabildiği ifade edildi.

TAV İşletme Hizmetleri Baltık bölgesinin giriş kapısı olarak son yıllarda ciddi bir atılım yapan ve Kuzey Avrupa’nın çekim merkezi haline gelen Riga Havalimanı’nda 2011’den bu yana yolcu salonu ve ticari alanların işletmesini yürütüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
TAV Avrupa

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