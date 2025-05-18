Tavan arasında servet kazandı! O DVD setleri yüzlerce sterlin ediyor...

Unuttuğumuz eski DVD’ler, tahmin ettiğimizden çok daha değerli çıkabilir. Uzmanlar, sınırlı sayıda üretilen bazı koleksiyon DVD’lerinin ciddi alıcıları olduğunu söylüyor.

Koleksiyon uzmanı Tracy Martin’in hazırladığı listeye göre, 34 yıl boyunca çekilen 31 filmi içeren Carry On koleksiyon kutu seti, 350 sterline (yaklaşık 14 bin TL) kadar satılabiliyor.

İŞTE DEĞERLİ DVD SETLERİ:

Monty Python ve Kutsal Kase – Şato Kutulu Sürüm: 300 sterlin

Blade Runner Ultimate Collector’s Edition Evrak Çantası: 300 sterlin

The Godfather: The Coppola Restoration Limited Edition Blu-ray: 300 sterlin

The Avengers ‘62-64 – Emma Peel Mega Set: 275 sterlin

The Wicker Man (1973) – Ahşap Kutulu Sürüm: 225 sterlin

Twin Peaks: The Entire Mystery Blu-ray Set: 225 sterlin

PEKİ BU DVD’LER NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Uzmanlara göre bunun birkaç nedeni var:

Sınırlı sayıda üretilmiş olmaları

Özel ambalaj ve tasarımlar

Yazım hatası gibi nadir kusurlar

Nostaljik değer

Arz-talep dengesi

Martin, birçok kişinin evinde değerli bir ürün olduğunu fark etmediğini söylüyor.