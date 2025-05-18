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Tavan arasında servet kazandı! O DVD setleri yüzlerce sterlin ediyor...

Evde yıllardır sakladığınız ya da unuttuğunuz eski DVD’ler sandığınızdan çok daha değerli olabilir. Koleksiyoncular, bazı özel DVD setleri için yüzlerce sterlin ödeyebiliyor. Özellikle sınırlı sayıda üretilen, özel kutulu ya da hatalı baskıya sahip DVD’ler yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Uzmanlar, birçok kişinin evinde değerli DVD’ler olduğunu ama bunun farkında olmadığını söylüyor. İşte o DVD'ler...

Tavan arasında servet kazandı! O DVD setleri yüzlerce sterlin ediyor...
Çiğdem Sevinç

Unuttuğumuz eski DVD’ler, tahmin ettiğimizden çok daha değerli çıkabilir. Uzmanlar, sınırlı sayıda üretilen bazı koleksiyon DVD’lerinin ciddi alıcıları olduğunu söylüyor.

Koleksiyon uzmanı Tracy Martin’in hazırladığı listeye göre, 34 yıl boyunca çekilen 31 filmi içeren Carry On koleksiyon kutu seti, 350 sterline (yaklaşık 14 bin TL) kadar satılabiliyor.

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İŞTE DEĞERLİ DVD SETLERİ:

  • Monty Python ve Kutsal Kase – Şato Kutulu Sürüm: 300 sterlin

  • Blade Runner Ultimate Collector’s Edition Evrak Çantası: 300 sterlin

  • The Godfather: The Coppola Restoration Limited Edition Blu-ray: 300 sterlin

  • The Avengers ‘62-64 – Emma Peel Mega Set: 275 sterlin

  • The Wicker Man (1973) – Ahşap Kutulu Sürüm: 225 sterlin

  • Twin Peaks: The Entire Mystery Blu-ray Set: 225 sterlin

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PEKİ BU DVD’LER NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Uzmanlara göre bunun birkaç nedeni var:

  • Sınırlı sayıda üretilmiş olmaları

  • Özel ambalaj ve tasarımlar

  • Yazım hatası gibi nadir kusurlar

  • Nostaljik değer

  • Arz-talep dengesi

Martin, birçok kişinin evinde değerli bir ürün olduğunu fark etmediğini söylüyor.

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koleksiyon
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