Tavan arasında servet kazandı! O DVD setleri yüzlerce sterlin ediyor...

Unuttuğumuz eski DVD’ler, tahmin ettiğimizden çok daha değerli çıkabilir. Uzmanlar, sınırlı sayıda üretilen bazı koleksiyon DVD’lerinin ciddi alıcıları olduğunu söylüyor.
Koleksiyon uzmanı Tracy Martin’in hazırladığı listeye göre, 34 yıl boyunca çekilen 31 filmi içeren Carry On koleksiyon kutu seti, 350 sterline (yaklaşık 14 bin TL) kadar satılabiliyor.
Monty Python ve Kutsal Kase – Şato Kutulu Sürüm: 300 sterlin
Blade Runner Ultimate Collector’s Edition Evrak Çantası: 300 sterlin
The Godfather: The Coppola Restoration Limited Edition Blu-ray: 300 sterlin
The Avengers ‘62-64 – Emma Peel Mega Set: 275 sterlin
The Wicker Man (1973) – Ahşap Kutulu Sürüm: 225 sterlin
Uzmanlara göre bunun birkaç nedeni var:
Sınırlı sayıda üretilmiş olmaları
Özel ambalaj ve tasarımlar
Yazım hatası gibi nadir kusurlar
Nostaljik değer
Martin, birçok kişinin evinde değerli bir ürün olduğunu fark etmediğini söylüyor.
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