Tavşan kanı çay demlemenin püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı karıştırın ve...

Çay, bilimsel adı "camellia siensis" olan, bitkinin çeşitli işlemlerden sonra dönüştüğü içecektir. İlk ortaya çıkışının 1550'li yıllarda olduğu düşünülmektedir. Türkiye'ye gelmeden önce pek çok ülkeye uğramış olsa da günümüzde çay kültürünü en güzel yaşatan ülkelerden biri olduğumuz da bir gerçek.

İyi çay demlemenin sırları hakkında bilgi sahibi olursanız lezzetli çay yapmak kuşkusuz kaçınılmazdır. NASIL GÜZEL ÇAY DEMLENİR? 1. Doğru çayı seçmelisiniz Çayı demlemeye demlikte değil, markette başlarsınız. Seçtiğiniz çay damak tadınıza hitap etmiyorsa güzel demlemenizin de bir anlamı kalmaz. Bu nedenle çay seçiminde dikkatli olmalısınız. Kaliteli ve lezzetli bir çay kullanmalısınız. Tadını sevdiğiniz bir çay aldıktan sonra doğru bir demleme yöntemi ile ideal tada ulaşabilirsiniz. 2. Temiz çay kullanmalısınız Çaylar genellikle tozludur. Paketin dibine bakarsanız bu tozları görebilirsiniz. Demlediğiniz çay tozlu olursa içimi hiç keyif vermez ve tozları ağzınızda hissedersiniz. Çayın güzel olması için çayı demlemeden önce sudan geçirerek temiz olmasını sağlamalısınız.

3. Çayın dibe çökmesini sağlamalısınız Demlediğiniz çayın tadını yoğun olarak almak istiyorsanız demlenen çayın, suyun dibe çökmüş olmasına özen göstermelisiniz. Zamanla çay yaprakları suyun dibine çöker fakat bu zaman alır ve yeterli yoğunlukta bir tat vermez. Bu nedenle demlenme sırasında demlikteki çayı karıştırarak dibe çökmesini sağlayın. Böylece daha yoğun bir çay tadı alabilirsiniz. 4. Çayın demlenme süresine dikkat etmelisiniz İdeal çay tadına ulaşmak için çayın demlenme süresini iyi ayarlamalısınız. Az demlerseniz çay tadı gelmez ve sıcak su içiyormuş hissine kapılırsınız. Fazla demlemek ise çayın tadını acılaştırır, taze çay hayal olur. Bu aşamada çayın acı olmaması için su kaynadıktan sonra ocağın altını kısmalısınız. Ardından 15-20 dakika çayın lezzetine kavuşmasını beklemelisiniz. 5. Demlik tercihinizi değiştirebilirsiniz Çay demlerken kullanılan demlik, çayın tadına etki eder. Porselen demlikte demlenen çay ile çelik demlikte demlenen çayın tadının farklı olduğu bir gerçektir. Hangisinin tadının daha güzel olduğu ise damak tadınıza bağlıdır. Önemli olan ağız tadınıza uygun olan demliği seçmektir. Seçilen demliğin boyutuna göre çay demleme ölçüleri de göz önünde bulundurulmalı. Çay ve su oranını demlik boyutuna göre iyi ayarlamalısınız.