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Tavşan kanı çay demlemenin püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı karıştırın ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.02.2021 07:39 | Son Güncelleme:
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Hayati içecek olan sudan sonra en çok tüketilen içeceğin çay olduğu ülkemizde çayın demlenmesi konusunda pek çok tartışma yaşanır. Herkes en güzel çay demleme tekniğini kendisinin bulduğunu iddia eder. Gelin, tavşan kanı çayın nasıl yapıldığını görelim.

Çay, bilimsel adı "camellia siensis" olan, bitkinin çeşitli işlemlerden sonra dönüştüğü içecektir. İlk ortaya çıkışının 1550'li yıllarda olduğu düşünülmektedir. Türkiye'ye gelmeden önce pek çok ülkeye uğramış olsa da günümüzde çay kültürünü en güzel yaşatan ülkelerden biri olduğumuz da bir gerçek.
İyi çay demlemenin sırları hakkında bilgi sahibi olursanız lezzetli çay yapmak kuşkusuz kaçınılmazdır.

NASIL GÜZEL ÇAY DEMLENİR?

1. Doğru çayı seçmelisiniz

Çayı demlemeye demlikte değil, markette başlarsınız. Seçtiğiniz çay damak tadınıza hitap etmiyorsa güzel demlemenizin de bir anlamı kalmaz. Bu nedenle çay seçiminde dikkatli olmalısınız. Kaliteli ve lezzetli bir çay kullanmalısınız. Tadını sevdiğiniz bir çay aldıktan sonra doğru bir demleme yöntemi ile ideal tada ulaşabilirsiniz.

2. Temiz çay kullanmalısınız

Çaylar genellikle tozludur. Paketin dibine bakarsanız bu tozları görebilirsiniz. Demlediğiniz çay tozlu olursa içimi hiç keyif vermez ve tozları ağzınızda hissedersiniz. Çayın güzel olması için çayı demlemeden önce sudan geçirerek temiz olmasını sağlamalısınız.

3. Çayın dibe çökmesini sağlamalısınız

Demlediğiniz çayın tadını yoğun olarak almak istiyorsanız demlenen çayın, suyun dibe çökmüş olmasına özen göstermelisiniz. Zamanla çay yaprakları suyun dibine çöker fakat bu zaman alır ve yeterli yoğunlukta bir tat vermez. Bu nedenle demlenme sırasında demlikteki çayı karıştırarak dibe çökmesini sağlayın. Böylece daha yoğun bir çay tadı alabilirsiniz.

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4. Çayın demlenme süresine dikkat etmelisiniz

İdeal çay tadına ulaşmak için çayın demlenme süresini iyi ayarlamalısınız. Az demlerseniz çay tadı gelmez ve sıcak su içiyormuş hissine kapılırsınız. Fazla demlemek ise çayın tadını acılaştırır, taze çay hayal olur. Bu aşamada çayın acı olmaması için su kaynadıktan sonra ocağın altını kısmalısınız. Ardından 15-20 dakika çayın lezzetine kavuşmasını beklemelisiniz.

5. Demlik tercihinizi değiştirebilirsiniz

Çay demlerken kullanılan demlik, çayın tadına etki eder. Porselen demlikte demlenen çay ile çelik demlikte demlenen çayın tadının farklı olduğu bir gerçektir. Hangisinin tadının daha güzel olduğu ise damak tadınıza bağlıdır. Önemli olan ağız tadınıza uygun olan demliği seçmektir. Seçilen demliğin boyutuna göre çay demleme ölçüleri de göz önünde bulundurulmalı. Çay ve su oranını demlik boyutuna göre iyi ayarlamalısınız.

6. Çaya aroma katabilirsiniz

Klasik demleme çayın tadından çok keyif alamıyorsanız çayınıza aroma verici eklemeler yaparak yeni bir çay deneyimi yaşayabilirsiniz. Bunun için en çok kullanılan aroma karanfildir. Demleme sırasında çaya karanfil atmak, farklı tada ulaşmanızı sağlar. Ayrıca kokusu da iştahınızı açar. Bunun için demliğe bir tane karanfil atmanız yeterlidir. Eğer karanfilin kokusunu ve aromasını seviyorsanız daha fazla da atabilirsiniz. Karanfil sevmiyorsanız başka aromalar deneyebilirsiniz. Örneğin tarçın ya da vanilya iyi birer alternatiftir. Çay demlerken şeker atmak da çayın lezzetli olmasını sağlayan bir başka yöntemdir.

7. Farklı bir çay demleme yöntemi deneyebilirsiniz

Kültürümüzde çaydanlıkta demlenen ve ince belli bardakta içilen çayın farklı bir yeri olsa da popüler kültür ile birlikte farklı demleme yöntemleri ortaya çıktı. Gideceğiniz pek çok kafede de görebileceğiniz gibi "french press" son dönemlerde yaygınlaşan bir ürün. Küçük bir sürahiye benzeyen french press, çay ve benzeri içeceklerin pratik bir şekilde demlenmesini sağlar. Siz de çayınızı demlemek için french press kullanabilirsiniz. French press ile çay demlemek için çayınızı koyduktan sonra kaynar su ilave edin ve iyice demlenmesi için arada bir hafifçe sallayın. Bu şekilde iş yerinizde bile pratik bir şekilde çay demleyebilirsiniz.

8. Farklı çaylar da demleyebilirsiniz

Lezzetli çay, iyi demlenmiş çaydır. Demleme çay ise sadece siyah çaydan ibaret değildir. Farklı tatları bulunan çay çeşitlerini demleyerek çay zevkinizi çeşitlendirebilirsiniz. Siyah çaya alternatif olarak en çok yeşil çay tercih edilir. Siz de çay keyfinizin yeni üyesi olarak yeşil çayı seçebilirsiniz. Onun dışında kuşburnu, adaçayı, papatya çayı, ıhlamur ve melisa çaylarını da deneyebilirsiniz. Bu tatları denerken çay demleme yönteminiz yukarıdaki gibi doğru olmalıdır.

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