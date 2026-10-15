Tavuğu fırına vermeden önce bu sosla buluşturun! İçi sulu, dışı nar gibi kızarıyor

Fırında tavuk yaparken bu sosu mutlaka deneyin. Doğru sosun yanı sıra birkaç püf noktasına dikkat ederek tavuğun pişerken kurumasını önleyebilir, içi sulu ve dışı nar gibi kızarmış bir sonuç elde edebilirsiniz.

MALZEMELER

6 adet tavuk baget veya kalça

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle yoğurt, zeytinyağı, salça, ezilmiş sarımsak, limon suyu ve baharatları geniş bir kabın içerisinde iyice karıştırın.

Tavukların yüzeyindeki fazla nemi kağıt havluyla alın. Ardından hazırladığınız sosu tavukların her tarafına gelecek şekilde iyice sürün. Vaktiniz varsa tavukları sosun içerisinde en az 30 dakika, mümkünse birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Soslanan tavukları birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde fırın kabına dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40-50 dakika pişirin. Tavukların büyüklüğüne ve kullanılan parçaya göre süre değişebileceğinden pişip pişmediğini kontrol edin. Gıda güvenliği açısından tavuğun en kalın bölümünün iç sıcaklığının en az 74°C'ye ulaşması gerekir.

Daha kızarmış bir yüzey istiyorsanız pişirmenin son birkaç dakikasında fırının üst ızgara ayarını kullanabilirsiniz. Ancak sos hızlı renk alabileceğinden bu aşamada tavuğu takip etmek önemli.

İÇİ SULU DIŞI KIZARMIŞ TAVUK İÇİN PÜF NOKTALARI

Tavuğu ıslakken soslamayın: Tavukların yüzeyindeki fazla nemi almak, sosun ete daha iyi tutunmasına ve fırında daha güzel renk almasına yardımcı olur.

Yoğurdu fazla kullanmayın: Yoğurt marinasyona kıvam ve lezzet verir ancak çok fazla kullanıldığında tavuğun üzerinde kalın bir tabaka oluşturabilir. Verilen ölçü 6 parça tavuk için yeterlidir.

Fırını önceden ısıtın: Tavukları soğuk fırına koymak yerine 200 dereceye ulaşmış fırına vermek daha iyi bir kızarma sağlar.

Tepsiyi sıkıştırmayın: Tavuk parçaları birbirine çok yakın olduğunda çıkan buhar tepside hapsolur. Bu durumda tavuk kızarmak yerine daha çok kendi suyunda pişer.

Marine etmek için oda sıcaklığında bekletmeyin: Tavuğu uzun süre marine edecekseniz mutlaka buzdolabında tutun.

Pişer pişmez kesmeyin: Fırından çıkan tavuğu yaklaşık 5 dakika dinlendirdikten sonra servis etmek, etin suyunu daha iyi korumasına yardımcı olur.