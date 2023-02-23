Tavuğun vazgeçilmezi Coleslaw (Lahana Salatası) nasıl yapılır? Orijinal Coleslaw salatası tarifi

Coleslaw salatası tavuk ve et yemeklerinin en sevilen yancısı olabilir. Beyaz lahananın enfes mayonezli sosla buluşması ortaya eşsiz bir lezzet çıkartıyor. Coleslaw salatası tarifini evde denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 600 gram beyaz lahana (1/2 adet küçük boy lahana)

2 adet orta boy havuç

1/4 adet küçük boy kuru soğan

Sosu İçin:

6 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

TARİF Öncelikle sosu hazırlayın. Sosu için tüm malzemeleri ufak bir kaseye koyun.

Çatal yardımıyla şeker eriyip, tüm malzemeler iyice karışana dek çırpın.

Salata için; havuçların kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin.

Soğanı da rendeleyerek havuçlarla birlikte bir karıştırma kabına alın.

Lahananın ortasındaki sert kısmı çıkararak incecik doğrayın

Doğradığınız lahanaları da karıştırma kabına ekleyerek, üzerine hazırladığınız sosu dökün.

Elinizi kullanarak malzemeleri hafifçe ovarak karıştırın. Dilerseniz karıştırmak için kaşık da kullanabilirsiniz.

Servis tabağına alarak afiyetle sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN'

