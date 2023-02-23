Tavuğun vazgeçilmezi Coleslaw (Lahana Salatası) nasıl yapılır? Orijinal Coleslaw salatası tarifi

Coleslaw salatası fast food ürünlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Genellikle sevilmeyen beyaz lahana Coleslaw salatasında enfes bir tada sahip oluyor. Yemeklerin lezzetine lezzet katan Coleslaw salatası nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Coleslaw salatası tavuk ve et yemeklerinin en sevilen yancısı olabilir. Beyaz lahananın enfes mayonezli sosla buluşması ortaya eşsiz bir lezzet çıkartıyor. Coleslaw salatası tarifini evde denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
600 gram beyaz lahana (1/2 adet küçük boy lahana)
2 adet orta boy havuç
1/4 adet küçük boy kuru soğan
Sosu İçin:
6 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet taze sıkılmış limon suyu
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
TARİF
Öncelikle sosu hazırlayın. Sosu için tüm malzemeleri ufak bir kaseye koyun.
Çatal yardımıyla şeker eriyip, tüm malzemeler iyice karışana dek çırpın.
Salata için; havuçların kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin.
Soğanı da rendeleyerek havuçlarla birlikte bir karıştırma kabına alın.
Lahananın ortasındaki sert kısmı çıkararak incecik doğrayın
Doğradığınız lahanaları da karıştırma kabına ekleyerek, üzerine hazırladığınız sosu dökün.
Elinizi kullanarak malzemeleri hafifçe ovarak karıştırın. Dilerseniz karıştırmak için kaşık da kullanabilirsiniz.
Servis tabağına alarak afiyetle sevdiklerinizle paylaşın.
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