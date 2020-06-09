Tavuk çorbası tarifi: Lezzeti şahane lokanta usulü tavuk çorbası yapımı

Hastalıklara karşı kalkan olan tavuk çorbası tarifi ile direncinizi kuvvetlendirin. Besleyici bir tarif olan tavuk çorbası, üstelik pratik bir şekilde hazırlanıyor. Terbiyeli tavuk çorbası ile içiniz ısınacak ve hastalıklara karşı ilaç kullanmak zorunda kalmayacaksınız!

TAVUK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir adet büyük boy tavuk göğsü

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı tel şehriye

3 bardak tavuk suyu

2 bardak su

Karabiber

Tuz

Terbiyesi için:

3 yemek kaşığı yoğurt

Bir yumurta

TAVUK ÇORBASI YAPILIŞI

Tavuk göğsünü bol suda tamamen pişene kadar haşlayın.

Haşlanan tavuk suyundan 3 bardak ayırın ve süzün.

Tavuk etini tiftikleyin.

Tencerede tereyağını eritin.

Yağ köpük köpük olduğunda içine tel şehriyeyi içine atın ve rengi kahverengiye dönene kadar kavurun.

Üzerine baharatları, tuzu ve unu ilave edin.

Unu da şehriyelerle 2,3 dakika kavurduktan sonra tavuk suyunu ve içme suyunu tencereye ekleyin.

Çorbayı kaynamaya bırakın.

Bu sırada yoğurdu ve yumurtayı bir kasede çırpın.

Çorbanın içinden bir kepçe su alın ve yavaş yavaş yoğurt karışımının içine koyarak hızlıca çırpmaya devam edin.

Terbiyeyi şimdi kaynayan çorbanın içine aktarın ve çorbanın kesilmemesi için karıştırın.

Tiftiklediğiniz tavuk etlerini çorbanın içine alın.

Yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra çorbanız hazır.

Afiyet olsun.

TAVUK ÇORBASI TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Mutlaka haşladığınız tavuğun suyunu kullanmalısınız.

Servis aşamasında üzerine taze kıyılmış maydanoz ekleyerek lezzetini taçlandırabilirsiniz.

Çorbaya tane karabiber ekleyebilirsiniz.

Tavuk göğsü yerine tavuk butu da kullanabilirsiniz.

TAVUK ÇORBASI ÇEŞİTLERİ

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TAVUK ÇORBASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon tavuk çorbası yaklaşık 110 kaloridir.

