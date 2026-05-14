Tavuk döner zirveyi kaybetti! Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemeği bakın ne oldu

Türkiye’de yemek siparişi alışkanlıkları değişmeye başladı. Yıllardır hızlı teslimat uygulamalarının vazgeçilmezi olan tavuk döner, zirvedeki yerini kaybetti. Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı “Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü 2025” raporu, vatandaşların en çok sipariş verdiği yemekleri ve market ürünlerini ortaya koydu. Peki en çok sipariş edilen yemek ne oldu? İşte detaylar.

Gökçen Kökden

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü 2025” raporu, vatandaşların değişen tüketim alışkanlıklarına dair dikkat çeken veriler ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN YENİ FAVORİSİ HAMBURGER OLDU

Verilere göre tüketicilerin yemek kategorisinde en çok sipariş ettiği ürün hamburger oldu.

Geçtiğimiz yıl hamburger siparişleri 26,74 milyar liraya ulaştı, pizza 17,03 milyar lirayla ikinci sırada yer aldı, tavuk döner ise 12,56 milyar lirayla üçüncü sıraya geriledi.

Böylece uzun süredir en çok sipariş edilen yemekler arasında zirvede yer alan tavuk döner, tahtını hamburgere kaptırmış oldu.

LAHMACUN VE ÇİĞ KÖFTE DE LİSTEDE

Raporda dikkat çeken diğer siparişler de sıralandı. Tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında lahmacun 6,67 milyar lira, ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar lira, çiğ köfte 4,18 milyar lira, tost ve sandviç çeşitleri ise 3,9 milyar lira hacme ulaştı.

MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE ZİRVE ATIŞTIRMALIKLARIN

Hızlı teslimat uygulamalarında market alışverişlerinde ise en çok sipariş edilen ürün grubu atıştırmalıklar oldu.

Tüketiciler geçen yıl;
çikolata,
gofret
ve bisküvi gibi ürünlere toplam 4,64 milyar lira harcadı.

YEMEK TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Veriler, Türkiye’de özellikle hızlı teslimat uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte yemek tercihlerinin de değişmeye başladığını ortaya koydu.

Uzmanlara göre hızlı tüketilebilen ürünler, tek kişilik öğünler ve pratik teslimat avantajı sunan yiyecekler son yıllarda daha fazla tercih ediliyor. Özellikle hamburger ve pizza gibi ürünlerin genç kullanıcılar arasında yoğun ilgi gördüğü değerlendiriliyor.

