YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Gurme Bir Gezi İçin Anadolu Yakası'ndaki En İyi Mekanlar

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yaşayanları, çalışanları, hafta sonu yolu bu taraflara düşecek olanları hemen böyle alalım. Kahvaltıdan tatlıya, kahveden fast food’a kadar canınızın isteyebileceği lezzetlerle dolu en iyi adresleri sıralıyoruz bugün!

Gurme Bir Gezi İçin Anadolu Yakası'ndaki En İyi Mekanlar
Gökçen Kökden

Polonezköy’ün sakin kahvaltı mekanlarından Kadıköy’ün bohem kahve köşelerine, Bağdat Caddesi’ndeki hamburgercilerden en lezzetli lahmacun adreslerine kadar, her biri farklı lezzetlerle dolu en sevilen adresler hemen aşağıda sizi bekliyor. Anadolu Yakası'nda gurme bir gezinin en iyi adreslerini keşfederken damak tadınıza hitap edecek yeni favoriler edinmeye hazırsanız buyurun anlatmaya başlayalım.

En İyi Kahvaltı: Polonezköy’de Doğal Kahvaltı Keyfi

Güne enerjik başlamak için en güzel adreslerden biri, Polonezköy’deki kahvaltı mekanları. Taze, doğal ürünlerle hazırlanan zengin kahvaltı sofraları, doğayla iç içe bir ortamda sabah keyfini yaşamak isteyenler için mükemmel bir tercih. Polonezköy’ün sakinliğinde, organik peynirlerden tereyağına, zeytinlerden ev yapımı reçellere kadar birçok çeşit kahvaltılık sizi bekliyor.

En iyi Polonezköy kahvaltı mekanları için tıklayın

En İyi Kahve: Kadıköy’de Bir Fincan Mutluluk

Kadıköy, kahve tutkunlarının en sevdiği semtlerden biri. Farklı kahve dükkanları, bohem atmosferi ve özel karışımlarıyla, Kadıköy’de her kahveseverin keşfetmesi gereken yerler bulunuyor. İster filtre kahve ister espresso sever olun, Kadıköy’ün kahve mekanları size aradığınız o mükemmel fincanı sunuyor.

En iyi Kadıköy kahve mekanları için tıklayın

En İyi Hamburger: Bağdat Caddesi’ndeki Lezzetli Burgerler

Bağdat Caddesi, şehrin en yoğun ve en lezzetli bölgelerinden biri. Yalnızca alışveriş yapmakla kalmayacak, aynı zamanda burger dünyasında da bir yolculuğa çıkacaksınız. Dışı çıtır, içi sulu hamburgerler ve yaratıcı soslar, Bağdat Caddesi’ndeki hamburgercilerde sizi bekliyor. Hem klasik hem de yenilikçi burger seçenekleriyle, burgerin en iyisini arıyorsanız doğru yerdesiniz.

En iyi Bağdat Caddesi hamburgercileri için tıklayın

En İyi Makarnacılar: Kadıköy’de İtalyan Mutfağının Tadını Çıkarın

Kadıköy, makarna severler için adeta bir cennet. Taze hazırlanmış ev yapımı makarnalar, zengin soslarla buluşarak damaklarda iz bırakıyor. İtalyan mutfağının en iyi örneklerini sunan bu mekanlar, Kadıköy’ün sokaklarında sizi bekliyor. Farklı soslar ve taze malzemelerle hazırlanan makarnalar, Kadıköy’ün en iyi makarnacılarında mükemmel bir lezzet deneyimi sunuyor.

En iyi Kadıköy makarnacıları için tıklayın

En İyi Lahmacun: İstanbul’daki En İyi Lahmacun Duraklarını Keşfedin

Lahmacun, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. İncecik hamuru, bol malzemesiyle lahmacun, doğru adresleri bildiğinizde İstanbul’un her köşesinde en iyisini yiyebileceğiniz lezzetlerimizden. Anadolu Yakası’ndaki en iyi lahmacuncularda çıtır çıtır lahmacunları tadarken yanında sunulan mezelerle de tam bir ziyafet yaşayabilirsiniz. En iyi lahmacun adreslerini keşfetmek için İstanbul’un farklı semtlerinde lezzetli bir tur yapmak isteyenleri de hemen aşağıdaki adreslere doğru alalım.

En iyi lahmacun adreslerini keşfetmek için tıklayın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tavuk döner zirveyi kaybetti! Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemeği bakın ne olduTavuk döner zirveyi kaybetti! Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemeği bakın ne oldu
Türkiye kültür yolu festivali: Lezzet noktalarında yoğunluk Türkiye kültür yolu festivali: Lezzet noktalarında yoğunluk

Anahtar Kelimeler:
kahve kahvaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.