Tavuk Dünyası Kekiklim tarifi: 20 dakikada hazır hem de daha ucuz

Sadece 20 dakikada hazırlayacağınız Tavuk Dünyası Kekiklim tarifi ile akşam yemeğinde ziyafet çekebilirsiniz. Üstelik dışarıda yediğinizden çok çok daha ekonomik bir yemek menüsü oldu doğrusu. Tavuk Dünyası’nın en meşhur lezzeti menü olarak mutfağınıza geliyor, buyursunlar.

TAVUK DÜNYASI KEKİKLİK TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

2 diş ezilmiş sarımsak

Bir paket krema

Bir tatlı kaşığı limon sirkesi

Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Zeytinyağı

Bir yemek kaşığı kekik

Karabiber

Tuz

TAVUK DÜNYASI KEKİKLİM TARİFİ YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış tavuk etlerini derin bir kabın içinde sarımsak, kekik, karabiber, tuz, sirke ve zeytinyağı ile harmanlayın. Etlerin marine olması için kasenin ağzını streçleyin ve bir saat buzdolabında dinlendirin.

Tavuklar marine olduktan sonra teflon tavaya bir miktar sıvı yağ koyun. Orta ateşte yağı kızdırın. Yağ ısındıktan sonra içine tavukların bir kısmını ilave edin. Tavukları parçalamadan sürekli karıştırarak pişirin.

Kalan tavukları da tavaya ekleyin. Tavukların rengi altın sarısına dönünce ocaktan alabilirsiniz.