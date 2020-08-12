Tavuk Dünyası Kekiklim tarifi: 20 dakikada hazır hem de daha ucuz

Sadece 20 dakikada hazırlayacağınız Tavuk Dünyası Kekiklim tarifi ile akşam yemeğinde ziyafet çekebilirsiniz. Üstelik dışarıda yediğinizden çok çok daha ekonomik bir yemek menüsü oldu doğrusu. Tavuk Dünyası’nın en meşhur lezzeti menü olarak mutfağınıza geliyor, buyursunlar.
3 adet kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü
2 diş ezilmiş sarımsak
Bir paket krema
Bir tatlı kaşığı limon sirkesi
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Zeytinyağı
Bir yemek kaşığı kekik
Karabiber
Tuz
Kuşbaşı doğranmış tavuk etlerini derin bir kabın içinde sarımsak, kekik, karabiber, tuz, sirke ve zeytinyağı ile harmanlayın. Etlerin marine olması için kasenin ağzını streçleyin ve bir saat buzdolabında dinlendirin.
Tavuklar marine olduktan sonra teflon tavaya bir miktar sıvı yağ koyun. Orta ateşte yağı kızdırın. Yağ ısındıktan sonra içine tavukların bir kısmını ilave edin. Tavukları parçalamadan sürekli karıştırarak pişirin.
Kalan tavukları da tavaya ekleyin. Tavukların rengi altın sarısına dönünce ocaktan alabilirsiniz.
Tavuk Dünyası Kekimlim sosu tarifi için başka bir teflon tavaya kremayı koyun. Kremanın içine kaşarı ekleyin. Tavayı orta ateşte yanan ocağın üzerine koyun.
Tavanın içine pişirdiğiniz tavukları da ilave edin. Kaşar tamamen eriyene kadar tüm malzemeleri orta ateşte karıştırın.
Makarna malzemeleri:
Bir paket penne makarna
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı zerdeçal
Tuz
4 dal taze fesleğen
Makarna yapılışı:
Tencereye kaynar su koyun ve su fokurdayınca içine tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve zerdaçalı katın.
Karışıma bir paket makarnayı boşaltın ve 15 dakika haşlayın. Makarna piştikten sonra süzme işlemini gerçekleştirin.
Makarnanın sosu için fesleğenleri, bir tatlı kaşığı zeytinyağını ve tuzu mutfak robotuna alın. Yağın rengi tamamen yeşile dönene kadar tüm malzemeleri robottan geçirin. Süzdüğünüz makarna hile sosu harmanlayın.
Servis tabağına bir miktar kekiklimden bir miktar da makarnadan koyun. Yanına havuçlu göbek salatası da yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
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