Tavuk göğsü sevmeyenlerin bile favorisi olacak birbirinden lezzetli 3 farklı tarif

Beyaz et sınıfında yer alan ve protein bakımından oldukça zengin olan tavuk eti ile pilavdan çorbaya pek çok lezzetli yemek yapabilirsiniz. Tavuğun diğer kısımlarına göre daha yağsız ve kurumaya meyilli olan tavuk göğsüyle de sofralarınıza şahane tabaklar eklemeniz için üç enfes tarifi beğeninize sunuyoruz.

TAVADA TAVUKLU SEBZELİ MAKARNA

MALZEMELER

1 tavuk göğsü (ince doğranmış)

Yarım paket spagetti makarna

2 su bardağı su

1 domates

2 sivri biber

1 kapya biber

1 havuç

1 kabak

1 kaşık soya sos

5 kaşık zeytinyağı

İstediğiniz kadar baharat, tuz

YAPILIŞI

Tavuk parçalarını tavada (tercihen wok tava) çevirerek kızartın, tuzlayın.

Tavukları çıkarıp uzun ince doğranmış sebzeleri kızartın ama biraz diri bırakın.

Sebzeleri de tavadan çıkartın, tuzlayın.

İçinde sebze ve etin yağı olan tavaya 2 su bardağı kaynar su ekleyin, tuzunu koyun.

Makarnayı ikiye kırarak içine atın.

Kısık ateşte pilav gibi pişirin.

Pişince tavuk göğüs parçalarını ve sebzeleri de ekleyin.

Baharat ve soya sosu ekleyip karıştırarak servis yapabilirsiniz.

Dilerseniz tabakların üzerine kaşar rendesi serpiştirebilirsiniz.

EVDE TAVUK DÖNER DÜRÜM

MALZEMELER

1 tavuk göğüs

2 kaşık süt

2 kaşık soğan suyu

Tuz, baharat

Lavaş ekmeği

Turşu, marul, vb.

YAPILIŞI

Göğüs etini filetolar hâlinde incecik kesin.

Tüm malzemeleri etle birlikte harmanlayın.

Bir kabın içine üst üste dizin.

Buzlukta 1 saat bekletin.

Hafif donmuş olan eti incecik kıyın.

Yağ gezdirdiğiniz tavada etin suyunu bırakmasına izin vermeden kaşıkla ara sıra çevirerek kızartın.

Pişirdiğiniz etleri lavaşa koyup sevdiğiniz dilediğiniz yan malzemeleri de ekledikten sonra sarın.

NARLI TAVUK SALATASI

MALZEMELERİ

1 tavuk göğsü

1 narın taneleri

1 kase rendelenmiş mor lahana

1 kase kıyılmış fesleğen

1 kase küp doğranmış beyaz peynir

Biraz tuz, baharat

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Küçük küpler hâlinde doğranmış göğsü, bir kaşık yağda kızartın.

Birkaç kaşık su ilave ederek iyice pişmesini sağlayın.

Pişen tavuğu diğer malzemelerle karıştırın ve kızarmış sıcak ekmekle servis yapın.

Beyaz peynir yerine herhangi bir yöresel peynir veya tulum peyniri de kullanabilirsiniz.



