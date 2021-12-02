YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tavuk göğsü sevmeyenlerin bile favorisi olacak birbirinden lezzetli 3 farklı tarif

Tavuk göğsü sevmeyenlerin bile favorisi olacak birbirinden lezzetli 3 farklı tarif

02.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağsız ve bol proteinli olduğu için diyet listelerinde kendisine sıkça yer verilen tavuk göğsü, doğru tariflerle hem lezzetli hem de besleyici bir yemeğe dönüşebiliyor. Doğru pişirilmediğinde ve yeterince lezzetlendirilmediğinde ise pek de iştah açmayan, kuru bir et yiyebiliyorsunuz. "Tavuk göğsünü nasıl pişireceğim?" diyenler şöyle buyursun...

Tavuk göğsü sevmeyenlerin bile favorisi olacak birbirinden lezzetli 3 farklı tarif

Beyaz et sınıfında yer alan ve protein bakımından oldukça zengin olan tavuk eti ile pilavdan çorbaya pek çok lezzetli yemek yapabilirsiniz. Tavuğun diğer kısımlarına göre daha yağsız ve kurumaya meyilli olan tavuk göğsüyle de sofralarınıza şahane tabaklar eklemeniz için üç enfes tarifi beğeninize sunuyoruz.

TAVADA TAVUKLU SEBZELİ MAKARNA

MALZEMELER

  • 1 tavuk göğsü (ince doğranmış)

  • Yarım paket spagetti makarna

  • 2 su bardağı su

  • 1 domates

  • 2 sivri biber

  • 1 kapya biber

  • 1 havuç

  • 1 kabak

  • 1 kaşık soya sos

  • 5 kaşık zeytinyağı

  • İstediğiniz kadar baharat, tuz

YAPILIŞI

  • Tavuk parçalarını tavada (tercihen wok tava) çevirerek kızartın, tuzlayın.

  • Tavukları çıkarıp uzun ince doğranmış sebzeleri kızartın ama biraz diri bırakın.

  • Sebzeleri de tavadan çıkartın, tuzlayın.

  • İçinde sebze ve etin yağı olan tavaya 2 su bardağı kaynar su ekleyin, tuzunu koyun.

  • Makarnayı ikiye kırarak içine atın.

  • Kısık ateşte pilav gibi pişirin.

  • Pişince tavuk göğüs parçalarını ve sebzeleri de ekleyin.

  • Baharat ve soya sosu ekleyip karıştırarak servis yapabilirsiniz.

  • Dilerseniz tabakların üzerine kaşar rendesi serpiştirebilirsiniz.

EVDE TAVUK DÖNER DÜRÜM

MALZEMELER

  • 1 tavuk göğüs

  • 2 kaşık süt

  • 2 kaşık soğan suyu

  • Tuz, baharat

  • Lavaş ekmeği

  • Turşu, marul, vb.

YAPILIŞI

  • Göğüs etini filetolar hâlinde incecik kesin.

  • Tüm malzemeleri etle birlikte harmanlayın.

  • Bir kabın içine üst üste dizin.

  • Buzlukta 1 saat bekletin.

  • Hafif donmuş olan eti incecik kıyın.

  • Yağ gezdirdiğiniz tavada etin suyunu bırakmasına izin vermeden kaşıkla ara sıra çevirerek kızartın.

  • Pişirdiğiniz etleri lavaşa koyup sevdiğiniz dilediğiniz yan malzemeleri de ekledikten sonra sarın.

NARLI TAVUK SALATASI

MALZEMELERİ

  • 1 tavuk göğsü

  • 1 narın taneleri

  • 1 kase rendelenmiş mor lahana

  • 1 kase kıyılmış fesleğen

  • 1 kase küp doğranmış beyaz peynir

  • Biraz tuz, baharat

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

YAPILIŞI

  • Küçük küpler hâlinde doğranmış göğsü, bir kaşık yağda kızartın.

  • Birkaç kaşık su ilave ederek iyice pişmesini sağlayın.

  • Pişen tavuğu diğer malzemelerle karıştırın ve kızarmış sıcak ekmekle servis yapın.

  • Beyaz peynir yerine herhangi bir yöresel peynir veya tulum peyniri de kullanabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
Mücendra pilavı tarifi!Mücendra pilavı tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tokat olayının perde arkasını yıllar sonra anlattı!

Tokat olayının perde arkasını yıllar sonra anlattı!

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Meğer sırrı buymuş! Puf puf kabarması için...

Meğer sırrı buymuş! Puf puf kabarması için...

Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak!

Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak!

Şeftali kebabı tarifi!

Şeftali kebabı tarifi!

Etli yemeklerin pabucu dama atılacak! Mis gibi sebze yemeği

Etli yemeklerin pabucu dama atılacak! Mis gibi sebze yemeği

İlginizi Çekebilir

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.