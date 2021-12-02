Tavuk göğsü sevmeyenlerin bile favorisi olacak birbirinden lezzetli 3 farklı tarif

Beyaz et sınıfında yer alan ve protein bakımından oldukça zengin olan tavuk eti ile pilavdan çorbaya pek çok lezzetli yemek yapabilirsiniz. Tavuğun diğer kısımlarına göre daha yağsız ve kurumaya meyilli olan tavuk göğsüyle de sofralarınıza şahane tabaklar eklemeniz için üç enfes tarifi beğeninize sunuyoruz.
MALZEMELER
1 tavuk göğsü (ince doğranmış)
Yarım paket spagetti makarna
2 su bardağı su
1 domates
2 sivri biber
1 kapya biber
1 havuç
1 kabak
1 kaşık soya sos
5 kaşık zeytinyağı
YAPILIŞI
Tavuk parçalarını tavada (tercihen wok tava) çevirerek kızartın, tuzlayın.
Tavukları çıkarıp uzun ince doğranmış sebzeleri kızartın ama biraz diri bırakın.
Sebzeleri de tavadan çıkartın, tuzlayın.
İçinde sebze ve etin yağı olan tavaya 2 su bardağı kaynar su ekleyin, tuzunu koyun.
Makarnayı ikiye kırarak içine atın.
Kısık ateşte pilav gibi pişirin.
Pişince tavuk göğüs parçalarını ve sebzeleri de ekleyin.
Baharat ve soya sosu ekleyip karıştırarak servis yapabilirsiniz.
MALZEMELER
1 tavuk göğüs
2 kaşık süt
2 kaşık soğan suyu
Tuz, baharat
Lavaş ekmeği
YAPILIŞI
Göğüs etini filetolar hâlinde incecik kesin.
Tüm malzemeleri etle birlikte harmanlayın.
Bir kabın içine üst üste dizin.
Buzlukta 1 saat bekletin.
Hafif donmuş olan eti incecik kıyın.
Yağ gezdirdiğiniz tavada etin suyunu bırakmasına izin vermeden kaşıkla ara sıra çevirerek kızartın.
MALZEMELERİ
1 tavuk göğsü
1 narın taneleri
1 kase rendelenmiş mor lahana
1 kase kıyılmış fesleğen
1 kase küp doğranmış beyaz peynir
Biraz tuz, baharat
3 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Küçük küpler hâlinde doğranmış göğsü, bir kaşık yağda kızartın.
Birkaç kaşık su ilave ederek iyice pişmesini sağlayın.
Pişen tavuğu diğer malzemelerle karıştırın ve kızarmış sıcak ekmekle servis yapın.
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