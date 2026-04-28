Tavuk göğsündeki beyaz çizgiler ne anlama geliyor? Duyanlar şaşkına dönüyor

Compassion in World Farming (CIWF) tarafından gündeme getirilen “white striping” (beyaz çizgilenme) problemi, özellikle yoğun üretim yapılan tavuklarda daha sık görülüyor. Peki bu çizgiler neden oluşuyor?

Bilimsel olarak “white striping” olarak adlandırılan bu durum, tavuk kas dokusunda meydana gelen bir bozulma olarak tanımlanıyor. Temel neden ise: Tavukların çok hızlı büyütülmesi, yüksek kalorili yemler ve genetik olarak hızlı büyümeye odaklı üretim. Tavuk göğsündeki beyaz çizgiler çoğu zaman fark edilmeden tüketiliyor ancak bu küçük detay, modern gıda üretiminin hız ve verim odaklı yaklaşımının bir yansıması.

1950’li yıllarda ortalama bir tavuk yaklaşık 70 günde 1,4 kg ağırlığa ulaşırken, günümüzde bu süre 45–50 günlere kadar düşmüş durumda. Ağırlık ise neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Bu hızlı büyüme, kas dokusunun sağlıklı gelişmesini zorlaştırıyor ve zamanla kas liflerinin arasına yağ dokusu yerleşmesine neden oluyor. İşte dışarıdan görülen o beyaz çizgiler tam olarak bu değişimin sonucu.

TAVUKLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre bu durum sadece görsel bir kalite problemi değil. Aynı zamanda kas yapısında zayıflama, hareket kabiliyetinde azalma ve hayvan refahında düşüş gibi sonuçlara yol açabiliyor.

TÜKETİCİ AÇISINDAN RİSK VAR MI?

En çok merak edilen konu bu. Güncel bilimsel görüşe göre beyaz çizgili tavuk eti tüketmek doğrudan sağlık açısından tehlikeli kabul edilmiyor. Ancak besin değeri açısından farklar var. Daha fazla yağ içeriyor, protein oranı bir miktar daha düşük, doku yapısı daha yumuşak ve lifsiz. Bazı çalışmalarda, yoğun çizgilenme görülen etlerde yağ oranının ciddi şekilde arttığı belirtiliyor.

NASIL TAVUK TERCİH EDİLMELİ?

Uzmanlar, daha dengeli bir tercih için şu noktalara dikkat çekiyor: