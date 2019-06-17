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Tavuk karası hastalığı nedir? Tavuk karası hastalığı neden olur? Tavuk karası hastalığı tedavisi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 17.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

İnsanın dünyasını karartan ve toplumda 3 bin ile 5 bin kişiden birinde rastlanan Tavuk Karası hastalığı gözün içindeki rod adı verilen hücrelerin bozulması nedeniyle oluşuyor. Halk arasında 'Tavuk Karası' tıptaki adıyla 'Retinitis Pigmentosa' rahatsızlığı, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor. Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, Tavuk Karası hastalığına dair önemli bilgiler veriyor.

Tavuk karası hastalığı nedir? Tavuk karası hastalığı neden olur? Tavuk karası hastalığı tedavisi

Bugün dünyada yaklaşık 1.5 milyon kişinin bu rahatsızlıktan dolayı görmesini yitiriyor. Gözün içini kaplayan retina adını verdiğimiz tabakada görme hücreleri bulunuyor. Bu hücrelerden rod adı verilenler, karanlıkta veya gece çevreyi görmeyi sağlıyor. Hastalık, rod adı verilen bu hücrelerde bozulmayla karakterizedir. Bu algılayıcı, hücrelerin bozulup ölmesine kadar ilerleyebiliyor ve görme kayıplarına neden oluyor. Tavuk Karası hastalığı erkeklerde kadınlardan daha fazla görülüyor.

HASTALIĞIN İLK BELİRTİLERİ GECE KÖRLÜĞÜ

Tıptaki adıyla “Retinitis Pigmentosa” vakasının çoğunun önce çubuk şeklindeki hücrelerin bozulmasıyla başlıyor. Bu hücreler karanlıkta veya az ışıklı ortamlarda görmemizi sağladığı için ilk önce onların bozulması, hastalığın ilk belirtileri arasında gece körlüğünün ortaya çıkmasına neden oluyor.

TAVUK KARASI HASTALIĞI KALITIMLA GEÇİYOR

Retinitis Pigmentosa hastalarında gözler karanlık veya az ışıklı ortamlara adapte olamıyor. RP; tek bir hastalıktan çok, bir grup retinal hastalığı kapsadığından dolayı; bireylerde tam olarak nelerin görülebileceğini de saptamak mümkün olmuyor. Buna karşın hastalar yıllar boyu süren bir süreç içerisinde sadece merkezi (tünel) görüş kalana dek periferal görüşü ilerleyen bir tarzda kaybediyor. Hastaların çoğunluğunda merkezi görme, uzunca veya belirsiz bir süre boyunca kalıyor. Çok nadir vakalarda hastalar bu merkezi görmeyi de kaybedip tamamıyla kör olabiliyor. RP hastalarının yüzde 40’ında kataraktın bir şekli de gelişebiliyor. Bu hastalık bazı diğer hastalıklarla birlikte görülebileceğinden (sağırlık, obezite, bazı metabolizma hastalıkları vb.), bu hastalıkların da ayrıca araştırılması, hastalığın ilerleyişi ve hastanın yaşam kalitesi üzerine etkili olabileceği için çok önemli. Retinitis Pigmentosa hastalığı kalıtımla geçiyor. Hastanın aile ağacı bilinirse hastanın ileride nasıl bir durumda olacağı konusunda tahmin yürütülebiliyor. Bu bilgi hastanın evlilik, çocuk sahibi olma ve meslek seçiminde yardımcı olabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
tavuk karası sağlık göz

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