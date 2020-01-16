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  4. "Tavuk karası" hastası 7 kardeşin umudu kök hücre nakli

"Tavuk karası" hastası 7 kardeşin umudu kök hücre nakli

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen retinitis pigmentosa rahatsızlığı bulunan Sinekçi ailesinin 7 ferdi, kararan dünyalarının aydınlanması için kök hücre nakli ameliyatı olmak istiyor - Ramazan Sinekçi: - "En büyük ağabeyim 40 yaşında hiç görmüyor. Biz de gittikçe görme yetimizi kaybediyoruz. Kök hücre nakli ameliyatı olup bu durumdan kurtulabiliriz" - Vedha Sinekçi: - "Okulumdan uzak kaldım. Okuyup, hayallerimi gerçekleştirebilirim"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen retinitis pigmentosa rahatsızlığı bulunan 7 kardeş, kök hücre nakliyle sağlıklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

İlçeye bağlı Karasungur Mahallesi'nde yaşayan Sinekçi ailesine mensup 9 kardeşten 7'si yaşları ilerledikçe görme yetisini kaybediyor.

Hayalleri yarım kalan kardeşlerden en büyüğü Mehmet Emin Sinekçi'nin dünyası tamamen kararırken, diğer 6 kardeş ise yüzde 60 ile 85 arasında görme yetisini yitirdi.

İstanbul'da özel bir hastanede kök hücre ameliyatıyla sağlıklarına kavuşabileceklerini öğrenen Sinekçi ailesi, bu ameliyat için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Mehmet Emin Sinekçi, AA muhabirine, 20 yaşından sonra görmede sorun yaşadığını, 40 yaşından sonra hiç göremediğini söyledi.

Sinekçi, hayalinin tedavi olup tekrar görmek olduğunu ifade ederek, "Gözlerim böyle olmadan her işi yapıyordum. Çalışmayı ve köyde gezmeyi özledim." dedi. Yüzde 85 görme engelli olan İzzettin Sinekçi ise tedavi olmak için yardım beklediklerini belirtti.

- "Futbolcu olmak isterdim"

Yüzde 70 görme engelli olan Hikmet Sinekçi de ilkokul üçüncü sınıfta görmede sorun yaşamadığını belirterek, 2011 yılında iş yapamaz hale geldiğini aktardı.

"Gözlerim görseydi, futbolcu olmak isterdim." diyen Sinekçi, babaları 2002 yılında vefat ettikten sonra ev işlerini üstlendiğini ancak gözleri görmediği için kardeşlerine bakma durumu olmadığını ifade etti.

- "Doya doya yazı yazmak isterdim"

Yüzde 75 görme engelli olan Ramazan Sinekçi de 20 yaşından sonra gözlerinde sorun başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"28 yaşındayım, 40 yaşına gelince ben de tamamen görmeyeceğim. Tek hayalim şair olmaktı. Doya doya kağıda bakıp yazı yazmak isterdim. Kendi çabamla okuma yazmayı öğrendim. 20 yaşına kadar bir sorun yok. 40 yaşına gelince hiçbir şey göremiyoruz. Tedavi için İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Bunun için yardımseverlerden destek bekliyoruz. İstanbul'daki hoca oraya gelmemizi istedi. Bir umudumuz var. Eğer bizi muayene ederse bir umut olabilir. En büyük ağabeyim 40 yaşında hiç görmüyor. Biz de gittikçe görme yetimizi kaybediyoruz. Kök hücre nakli ameliyatı olup bu durumdan kurtulabiliriz."

Yüzde 68 görme engelli Resul Sinekçi de tedavi olmayı çok istediğini vurgulayarak, tedavi için desteğe ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Yüzde 62 görme engelli Veysi Sinekçi ise "Her insan gibi etrafı seyretmeyi özledim. Annem bugüne kadar bize baktı. Gözlerim iyileşirse ben de ona bakmak istiyorum. İki kardeşim ve annem yardım etmezse hiçbir şey yapamıyoruz." dedi.

Yüzde 60 engelli Vedha Sinekçi de görme engelinin bir yıl önce başladığını önce sağ sonra da sol gözünde görme kaybı olduğunu dile getirerek, "Okulumdan uzak kaldım. Okuyup, hayallerimi gerçekleştirebilirim." şeklinde konuştu.

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diyarbakır, görme engelli, hayal, retinitis pigmentosa, tavuk karası,

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