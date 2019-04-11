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Tavukların arasından kaçan sincap

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2019 08:29 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa eyaletinde bir evin bahçesinde kaydedilen sincap ve tavukların görüntüsü izleyenleri güldürdü.

ABD'de amatör kameraya kaydedilen bir görüntü izleyenleri güldürdü. Yuvasına çıkmak için tavukların arasından geçmek zorunda olan sincap, bahçede gezen tavukların hedefi oldu. Eğlenceli anlar böyle kayda geçti.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk Sincap abd

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