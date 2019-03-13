YEMEK

Tavuklu Sebzeli Noodle

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 13.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

Dışarda yediklerinizden daha enfes bir tarifle karşınızdayız. Tavuklu Sebzeli Noodle tarifimizi mutlaka deneyin!

Tavuklu Sebzeli Noodle

Malzemeler:

500 gram yumurtalı noodle
2 adet tavuk kalça (şerit doğranmış)
1 adet kırmızı biber (şerit doğranmış)
1 adet dolmalık yeşil biber (şerit doğranmış)
Yarım adet kırmızı soğan (söğüş doğranmış)
Yarım brokoli küçük çiçeklerine ayrılmış
1 adet havuç (şerit doğranmış)
3-4 adet mantar (doğranmış)
6 yemek kaşığı soya sosu
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı susam yağı
1 tatlı kaşığı acı sos

Üzeri için;

2 dal taze soğan
1 tatlı kaşığı susam

Yapılışı:

Derin bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve tavukları yüksek ateşte 3 dakika soteleyin.
Sırasıyla mantar, havuç, kırmızı soğan, kırmızı biber, yeşil biber ve brokoliyi 2’şer dakika arayla ekleyerek soteleyin.
Susam yağını, acı sosu ve soya sosunu ekleyin, karıştırın.
En son haşlanmış noodle’ları ekleyerek iyice karıştırın.
Doğranmış taze soğan ve susam serperek servis edin.

Afiyet Olsun

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