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Gıda güvenliğiniz için bu tavuk efsanesine son veriyoruz!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

Bazı bilgiler vardır, bize büyüklerimizden miras kalır. Özellikle mutfakla ilgili geçmişten günümüze kadar sürüklenen birçok mutfak bilgisine sahibiz. Ancak bilgilerin bir kısmı geçerliliğini korumuyor ya da tamamiyle yanlış bilebiliyoruz. Bu durumun en önemli örneklerinden biri de sıklıkla tükettiğimiz tavukla ilgili.

Gıda güvenliğiniz için bu tavuk efsanesine son veriyoruz!

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre pişirmeden önce tavuğu yıkamak tam bir sağlık skandalına dönüşüyor. Tavuk suyla birleştiğinde patojen adı verilen bakteriyi açığa çıkartıyor.

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Tavuğun yıkanması sonucu açığa çıkan patojen bakterisi sadece tavukta kalmıyor, diğer besinlere de sıçrayabiliyor. Tavuktaki 'pislikleri' temizlemek adına yapılan bu hamle aslında çok büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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Uzmanlar, tavuk üreticilerinin tavuk kesiminden sonra, ambalajlanmadan önce zaten yıkandığını ve dezenfekte edildiklerini söylüyorlar. Sağlıklı bir pişirme yöntemiyle de zehirlenme ve herhangi bir sağlık sorunu yaşanması riskinin ortadan kalkacağını belirtiyorlar.

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Birleşik Krallık Gıda Standartları Dairesi tarafından yapılan bir araştırmada ise, tavuğun yıkanması sonucu üzerinde bulunan kampilobakterin su damlaları yoluyla mutfak lavabosuna ve ellerinize yayıldığı belirtiliyor. Gıda zehirlenmesi riskini artıran bu durumdan kurtulmak için el ve lavaboların ciddi anlamda temizlenmesi gerektiğini söylüyorlar.


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tavuk yıkanır mı tavuk zehirlenmesi

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