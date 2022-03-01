Tayfun Duygulu eşi ve eski eşiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Karısı "Ben aracı olayım siz buluşun" demiş

Tayfun Duygulu eşi Bella Duygulu ile eski eşi Beste Açar’la birlikte pozuyla gündeme bomba gibi düştü. 1996 yılında Açar ile olaylı bir şekilde boşanan Tayfun geçmişi unuttu. “Sürprizlere hazır olun!” diyen Duygulu, eski eşi Beste Açar ile de bir düet projesinin de olacağını açıkladı.

Tayfun Duygulu eski ve yeni eşiyle pozunu paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. 25 yıl sonra eski eşlerin aynı projede buluşmasına yeni eş ön ayak olmuş. 2. Sayfa'ya konuk olan Tayfun Duygulu, yeni eşi Tuğçe Duygulu ve ve eski eşi Beste Açar'la olan fotoğrafın perde arkasını anlattı.

Tayfun Duygulu açıklamasında "Eşim, 'Siz ne güzel bir şeye imza atmışsınız yıllar önce. Niye bunu tekrarlamıyorsunuz?' dedi. 'Acaba dedim şaka mı? Aradan geçmiş 15 sene. 'Ben aracı olayım siz buluşun' dedi. Çok medeni ve üstün bir durum" dedi.

“Birbiriyle çok iyi anlaştılar2 diyen Tayfun Duygulu eşleriyle ilgili "İki güzel ruh" yorumunda bulundu.



